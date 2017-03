Fassade des Theaters bröckelt

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Friedrich-Wolf-Theater in Eisenhüttenstadt bröckelt die Fassade. Aus diesem Grund soll es nach Angaben der Stadtverwaltung noch in diesem Jahr Fassadenarbeiten geben. Vor allem betroffen sind die angedeuteten Säulen auf der Rückseite des denkmalgeschützten Hauses. Laut Rathaus war die Hülle bei der großen Außensanierung im Jahr 2008 aus Denkmalschutzgründen nur neu verputzt worden, die alten Schichten darunter blieben erhalten, doch genau diese würden sich nun lösen. Für die Hüllensanierung vor etwa neun Jahren, bei der unter anderem auch Fenster und das Dach erneuert wurden, wurden insgesamt 3,5 Millionen Mark ausgegeben. 90 Prozent davon kamen aus Fördertöpfen der Landesregierung. Den Rest steuerten die Stadt Eisenhüttenstadt und der Landkreis Oder-Spree bei.