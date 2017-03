Große Liebe Tango

artikel-ansicht/dg/0/

Es gibt zwei Geheimnisse ein großer Tangotänzer zu sein. Erstens: Du hast eine Lücke in Dir, die Du nicht ausgleichen kannst. Zweitens: Du stolperst glücklicherweise über den Tango und betrachtest ihn als etwas, mit dem Du diese Lücke zu füllen versuchst. Sagt Jaimes Friedgen, Tango-Lehrer aus Los Angeles.

Die Weisheit könnte auch von Luis Pereyra stammen. Der 51-Jährige ist argentinischer Tänzer und Choreograf des Tango argentino. Gemeinsam mit seiner deutschen Ehefrau Nicole Nau und der Company sorgte er Sonnabend im Friedrich-Wolf-Theater mit "The Great Dance of Argentina" für viel bejubelte feurige Tanz- und Show-Einlagen, mitreißende Live-Musik und lateinamerikanische Emotion.

"Luis und ich sind seit 16 Jahren verheiratet. Es ist und bleibt eine große Liebe, die in unseren beiden Herzen steckt", gestand die Düsseldorferin Nicole Nau, die mit ihrem Liebsten in der Nähe von Buenos Aires in Argentinien lebt und es mit dem Tango sogar schon auf eine Briefmarke geschafft hat.

Der umherwirbelnde Tango-Star öffnete zwei Stunden vor ihrem Auftritt in einem Gespräch für die MOZ ihr Herz und beichtete, dass sie als junge Grafik-Designerin dem Tango "förmlich nachgejagt" sei. "In Argentinien kamen schwierige Zeiten auf mich zu. Dann trat Luis in mein Leben..." Vor allem er sei es, der besonders gern in den Osten Deutschlands reist. "Luis ist in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. West-Deutschland ist ihm zu geleckt. Hier, in Brandenburg, entdeckt er noch das andere Deutschland mit all den versteckten Schönheiten." Von 2008 bis 2011 schrieb Nicole Nau an ihrem Buch "Tanze Tango mit dem Leben". "Ich sträubte mich anfangs, wollte nicht. Doch dann war es mir eine große Lust, die Geschichte meiner leidenschaftlichen Liebe zu erzählen."

Die Liebe zum Tango vereinen auch Diana und Ralf Leidenberger aus Eisenhüttenstadt und Bernd Hesse und Ehefrau Sabine Scheiper aus Frankfurt (Oder). Das Quartett ist nicht nur miteinander, sondern auch mit Nicole Nau und Luis Pereyra befreundet. "Wir haben die Beiden schon in Argentinien besucht, werden das auch in diesem Jahr wieder tun", erzählte der promovierte Frankfurter Rechtsanwalt. Er und seine Sabine, Richterin am Landgericht, frönen der Tanzleidenschaft im Eisenhüttenstädter Tango-Club der Leidenbergers. "Jeden ersten Freitagabend im Monat trainieren wir auf dem Otto-Shop-Gelände Seefichten 2. Wer Interesse hat und gern tanzt, sollte kommen." Ralf und Diana Leidenberger tanzen seit mehr als sechs Jahren den Tango argentino. "Man kann das Gefühl nicht beschreiben. Die Musik versprüht Wärme. Tango ist Gefühl, Erotik, hat etwas Verruchtes", meinte Ralf Leidenberger. Samstagabend bekräftigte er noch einmal, dass Tango pure Leidenschaft sei. 2014 waren die Leidenbergers erstmals in Buenos Aires, der Stadt des Tango argentino. Übers Internet hatten sie zuvor Kontakt mit Nicole Nau und Luis Pereyra aufgenommen. "Tatsächlich bekamen wir private Tanzstunden." Samstagabend hatte Ralf Leidenberger kaum Zeit zu einem längeren Plausch. Auch Ehefrau Diana, nach einer Bein-OP arg gehandicapt, war am Einlass beschäftigt. Der Grund: Die Leidenbergs waren als "TangOtto" Veranstalter von "The Great Dance of Argentina". Das werden sie auch am 29. März im Frankfurter Kleist Forum sein. "Beim Tango kommt man sich als Paar so nahe, wie bei keinem anderen Tanz. Leidenschaft pur. Nicole Nau und Luis Pereyra haben mich absolut begeistert", meinte Samstagabend Gerlinde Brauer.

Die Lebuserin trat "mit großen Gefühlen" die Heimreise an. "Heute kam ich mit Freundin Karin. Nach Frankfurt nehme ich meinen Ehemann Dieter mit. Mal sehen, ob er auf den Geschmack kommt. In Frankfurt soll es ja auch einen Tango-Club geben ...