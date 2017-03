artikel-ansicht/dg/0/

Bei den Bränden erinnerte Schmiedeke an die Serie mit acht zu löschenden Gartenlauben, einer Strohmiete und einer Lagerhalle im Bereich der Kleingartenanlage "Sonnenschein". Noch immer sind die Brände nicht aufgeklärt, die Täter nicht gefasst. "Jeder, der beim Löschen im Einsatz war, wurde stark gefordert, hatte wenig Schlaf und kam an seine körperlichen Grenzen. Solche Einsatzlagen sind mit einer Wehr allein nicht zu meistern. Ich bedanke mich ausdrücklich für die Unterstützung der Feuerwehren der Ämter Seelow-Land und Golzow", so Schmiedeke. Er machte sich die Erklärung von Jörg Biering, Vize-Amtswehrführer von Seelow-Land, zu eigen, der erklärt hatte, "dass nun zusammenwachse, was zusammen gehöre. Ebenso bedankte sich der Stadtbrandmeister bei Mitarbeitern der Stadtverwaltung für die Versorgung und bei der LVG, insbesondere bei Joachim Grünberg und Gerhard Steffen, für die Bereitstellung von Technik.

Gerhard Steffen seinerseits nutzte die Gelegenheit, um der Feuerwehr das Dankeschön seines Betriebes auszusprechen. Die Feuerwehren haben hervorragende Arbeit geleistet!", erklärte er.

Candy Schmiedeke musste aber auch einräumen, dass die Einsatzbereitschaft der Wehr am Tage sehr schwierig ist. Gemeinsam arbeite man daran, dies zu verbessern. Dankbar sei die Seelower Feuerwehr jenen Mitgliedern aus anderen Wehren, die in Seelow arbeiten, für ihre Einsatzbereitsschaft im Falle einer Alarmierung.

Ausdrücklich bedankte sich der Stadtbrandmeister zudem bei den Partnern in der Stadt wie dem Sportverein Victoria, beim MC Seelow, dem THW und der Partnerwehr Moers. Er erinnerte dabei an solche Höhepunkte wie den Nachtpokal, die Absicherung der Motocross-EM und das Absolvieren der Bootsführerschein-Prüfungen. Und nicht zuletzt bedankte er sich bei allen, die an der Blutspendeaktion teilnehmen. 6500 Spenden waren es allein in der Feuerwehr.