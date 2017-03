Wendland ist Kreisleiter der Wasserwacht

artikel-ansicht/dg/0/

Brieskow-Finkenheerd (MOZ) Lars Wendland aus Brieskow-Finkenheerd ist zum neuen Kreisleiter des Wasserwacht-Kreisverbandes Märkisch-Oder-Havel-Spree gewählt worden. Wendland, der zur Ortsgruppe (OG) Frankfurt der Wasserwacht des Landes Brandenburg gehört, erhält in der neuen Führungsmannschaft Unterstützung von Jens Kiesewetter (OG Strausberg) und Nico Pietack (OG Fürstenwalde). Ziel soll unter anderem sein, dass die sieben Ortsgruppen der Wasserwacht wieder eine Stimme in Richtung Kreisverband erhalten, heißt es in der ersten Presseerklärung vom Wochenende. Aber auch die Sensibilisierung der Bevölkerung vor Gefahren am und im Wasser sollen Mittelpunkt der Arbeit stehen.