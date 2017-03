Frühlingsduft und Osterflair

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Zum Frühlingsfest in das MehrGenerationenHaus Schwedt hat die Wohnungsbaugenossenschaft am Sonnabend geladen. Viele Mieter, Mitglieder und andere Schwedter lassen sich die Gelegenheit nicht entgehen, um ein wenig Frühlingsduft, Osterflair und einen Hauch Zauberei zu schnuppern. Beim Frühlingsparcours hat die Wobag ihren Gästen Bewegung verordnet. In der Lesehütte sind Frühlingsgeschichten zu hören.

artikel-ansicht/dg/0/1/1562240/

Zum frühlingsfrischen Programm gehören Basteleien für Jung und Alt, Frühlingsgestecke, ein Service für die Balkon-Beete, bunte Tulpen und eine Frühlings-Rallye. Auf der Wiese sorgen kleine Osterhasen und -schokoeier für große Kinderaugen. Magier Johanna zauberte sogar mit Vorstand Matthias Stammert und verzauberte mit ihrer Tricks das Publikum.

Karla Engelmann ist mit fünf Kindern zum Frühlingsfest der Genossenschaft gekommen. Sie betreut seit einigen Monaten eine syrische Familie. Pflegetochter Halla hat mit ihrer deutschen Tischnachbarin eine Holztulpe gelb und grün bemalt. Die "Pflegetante" ist begeistert: "Den Kindern macht das Basteln hier riesigen Spaß!" Thoralf Haas ist mit Frau und Kind gekommen. Er ist begeistert: "Das ist nicht normal, was unser Vermieter hier für uns veranstaltet. Wir kommen gern wieder."

Thomas Bernsee bietet einen besonderen Wobag-Service: Auf Wunsch bepflanzt er Balkonkästen für Mieter mit Tulpen, Stiefmütterchen, Priemeln und Hyazinthen. "Die Leute sind dankbar und nehmen das Angebot gern an", verrät Bernsee.

Im Obergeschoss pflanzen Cornelia Wagenknecht und Kerstin Wolfgram mit Kindern und Eltern Kresse in lustige Gesichter-Becher. Der Fünfjährigen Stella Sementa empfehlen sie: "Schön gießen, dann kannst du dem Männchen bald die grünen Haare vom Kopf schneiden."

Hannelore Szuplat (68) und Dora Heidschmidt (82) genießen in all dem Trubel in aller Ruhe Kaffee und selbst gebackenen Kuchen aus der Hausküche. "Die Wohnungsgenossenschaft stellt viel für uns auf die Beine", sagen die beiden Damen. "Wir kommen gern her, wenn was los ist."