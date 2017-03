Grundstück für Kita vorerst nicht verkauft

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1562241/

Ein privater Investor will auf einer Fläche an der Landsberger Straße eine Betreuungseinrichtung mit bis zu 80 Plätzen errichten. Mit der Veräußerung reagiere man auf die steigende Nachfrage in diesem Bereich, so die Verwaltung. Die Stadtverordneten kritisierten, dass über das Konzept noch nicht beraten wurde. Sebastian Gellert forderte, dass sich der Betreiber vorstellen solle. Von "vielen offenen Fragen" sprach Hans-Joachim Spiegel. "Der Vertrag muss rückabgewickelt werden, wenn in einem bestimmten Zeitraum nicht gebaut wurde", so Uwe Scholz. Mehrheitlich einigte man sich auf die Vertagung.