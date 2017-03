Ausbau der B112 schon ab Montag

artikel-ansicht/dg/0/

Die Bauzeit für die vier Bauabschnitte endet am 30. Oktober, für den Durchlass am Heyengraben am 30. Mai. Die Baukosten betragen rund 1,25 Millionen Euro, so Mitschka. Bei den Erd- und Tiefbauarbeiten sei mit Munitions- und Kampfmittelfunden zu rechnen. Daher erfolge eine baubegleitende Kampfmittelbeseitigung.

Die vier Abschnitte sind so eingeteilt: Der erste Abschnitt reicht vom Ortseingang aus Richtung Lebus kommend bis einschließlich Knotenpunkt B112/Kirchstraße/Weidenweg. Der Anlieger-Verkehr der B 112 wird über eine zu errichtende provisorische Baustellenumfahrung parallel zur B 112 geführt. Es gibt keine innerörtliche Umleitung.

Der zweite Abschnitt schließt an den ersten an und verläuft bis zum Peugeot-Autohaus. Der innerörtliche Verkehr wird über die Kirchstraße, die Friedensstraße und den Ahornweg umgeleitet.

Der dritte Abschnitt beginnt am Peugeot-Autohaus und endet südlich der Einmündung Tannenweg. Die Erreichbarkeit des Gartencenters wird über ein Provisorium aus Richtung Süden sichergestellt. Der innerörtliche Verkehr wird über die Kirchstraße und die Friedensstraße umgeleitet.

Der vierte Abschnitt beginnt südlich des Tannenwegs und endet am Bauende. Der innerörtliche Verkehr wird über den Ahornweg und die Friedensstraße umgeleitet. Die Berliner Straße wird für die Dauer des vierten Abschnitts für den Lieferverkehr freigegeben.