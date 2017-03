artikel-ansicht/dg/0/

"Afrika mit allen Sinnen erleben" - unter diesem Motto stand die Projektwoche der Schüler im vergangenen Sommer. "Wir haben uns gemeinsam auf vielfältige Weise dem facettenreichen und großen Kontinent genähert", berichtete Lehrerin Alke-Marit Schneider. Auf dem Programm der 26 Mädchen und Jungen stand unter anderem ein Besuch im Ethnologischen Museum in Berlin-Dahlem. Dort konnten sie beispielsweise am Klang erraten, welchem afrikanischen Instrument der Spieler gerade die Töne entlockte. Aber auch Mitmachen war angesagt, mit kräftigen Trommelschlägen versetzten die Schüler das Museum regelrecht in Schwingungen.

Eine weitere Station war die Eismanufaktur in der Alten Post in Bernau. Diana Elsner und Holger Dyck vom Verein "Fair in Bernau" konnten nicht nur viel Wissenswertes über das Leben in Zentral- und Westafrika erzählen, sie hatten auch einige Produkte aus dem "Eine-Welt-Laden" mitgebracht. Kai Schiewe wiederum zeigte den Kindern, wie Eis hergestellt wird. Natürlich konnte abschließend auch ausgiebig gekostet werden. Die Mutter einer Schülerin berichtete über ihre Heimat Kamerun und hatte ferner traditionelle Kleidungsstücke, Fotografien, Kunstobjekte und tropische Früchte dabei.

Angeregt durch die Arbeiten des aus Benin stammenden Künstlers Romuald Hazoumé entstanden aus Recyclingsmaterial verschiedene Objekte. Viel Spaß hatten die Schüler aber auch beim Modellieren mit Ton.

"Ich habe eine Maske gemacht", so die elfjährige Sarah. Zudem fand sie das gesamte Projekt, das weit über die eine Woche hinausging, sehr interessant. "Wir haben ganz viel gelernt".

Alke-Marit Schneider ist "richtig stolz" auf ihre Schüler, wie sie verriet. Die Mädchen und Jungen hätten gelernt, dass Kunst nicht einfach mal so entstehe. Dazu seien Leidenschaft, Einfühlungsvermögen und auch ein großer Aufwand nötig. "Kunst nährt die Seele", so die Pädagogin, für deren Engagement es einige Blumensträuße von Eltern und der Schulleitung gab.

Die Ausstellung ist für Interessierte noch bis zum 24. April zu sehen.