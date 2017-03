artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) "Vorsicht, Hundehaufen!" - "Zu spät, Mist", schimpft der Passant am Karl-Marx-Platz. Der dortige Park ist eine beliebte Auslaufstrecke für Halter von Vierbeinern. Und ein Ärgernis für all jene, die Slalom laufen müssen und am Ende doch in der weichen Masse landen. Zum Frühjahrsputz am 8. April startet die Stadt Eberswalde deshalb einen erneuten Versuch, um gegen die Hinterlassenschaften von Purzel, Pfiffi und Co. vorzugehen. Zunächst mit Appellen, im Fall, dass diese keinen Erfolg zeitigen, aber auch mit Sanktionen.

Für den Anlauf 2017 hat das Ordnungsamt die bereits bekannten Plakate "Ach du Scheiße" reaktiviert, so Amtsleiter Uwe Birk, hoffend, dass die Aktion Wirkung zeigt. Auf Einwohnerversammlungen haben sich Bürger immer wieder über Verunreinigungen durch Hundekot beschwert - quer durch fast alle Stadtteile. Die Beseitigungspflicht sei in einer Ordnungsbehördlichen Verordnung der Kommune klar geregelt. Die Realität sehe bekanntlich anders aus. Deshalb der wiederholte Appell an die Hundehalter, zur Tüte zu greifen. "Wir haben 2600 Hunde in der Stadt. Wenn jeder ein-, zwei Mal am Tag sein Geschäft verrichtet und der Haufen liegen bliebe ..." Schon jetzt komme die Stadt die Reinigung teuer zu stehen.

In Eberswalde gebe es 14 Tütenspender und 624 Papierkörbe. Zudem werden Hundekotbeutel u. a. im Rathaus und im Bürgerzentrum im Brandenburgischen Viertel kostenlos ausgegeben. An Entsorgungsmöglichkeiten mangele es also nicht. Das Ordnungsamt überwache die Einhaltung der Entsorgungspflicht, insbesondere bei den gemeinsamen Doppelstreifen mit der Polizei. Bei einem erstmaligen Verstoß ist ein Verwarngeld von 30 Euro fällig. Wiederholungstäter müssen tiefer in die Tasche greifen: mit 50 bis 1000 Euro Bußgeld.