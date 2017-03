Theatertage führen quer durch die Stadt

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die 27. Theatertage für Kinder und Jugendliche der Stadt werden am Donnerstag eröffnet. Das vom Theater Frankfurt organisierte Festival soll sich diesmal "quer durch die Stadt ziehen", kündigt Frank Radüg, Leiter des Theater Frankfurt, an.

"Durch das gemeinsame Projekt mit der Wichern Diakonie haben sich neue Spielräume eröffnet", betont Radüg. So finden die Theateraufführungen der etwa 250 Teilnehmer unter anderem im Evangelischen Gemeindezentrum, in der Gertraudkirche, im Kleist Forum, der Hutten-Buchhandlung und der Spielstätte des Theater Frankfurt statt. Insgesamt werden unter anderem 16 Spielgruppen, darunter Gymnasiasten, Amateure, Schauspieler und Menschen mit psychischer Beeinträchtigung erwartet.

Mit dem Stück "Angekommen" werden die Theatertage am Donnerstag um 19 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum eröffnet. Das Stück "Wetterleuchten" nimmt einen besonderen Platz im Programm ein. Etwa 100 Jahre ist es her, dass Adolf Wendt während seiner Frankfurter Zeit als Pfarrer das Theaterstück schrieb. Und nun wird es von Liebknecht-Gymnasiasten als Beitrag zum Luther-Jahr auf die Bühne gebracht. Nach der Aufführung am 31. März in der Gertraudkirche gibt es eine Podiumsdiskussion.