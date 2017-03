Auf der Spur der Waldarbeiter

artikel-ansicht/dg/0/

Greiffenberg/Peetzig (MOZ) Zehn Naturfreunde und -schützer und das Pferd Jack hatten sich am Sonnabend zu einem ungewöhnlichen Frühlingsspaziergang in den Görlsdorfer Forst aufgemacht. Bewegt dazu hatten sie Meldungen, dass dort in großem Umfang Holz geschlagen wird. Eingeladen hatte sie Hermann Hummel, Vorsitzender der Nabu-Ortsgruppe Angermünde. Gemeinsam mit Sebastian Swart führt er die Frühlingswanderer von Peetzig aus in den Görsldorfer Forst, um die Spuren zu finden, die die Waldarbeiter großflächig hinterlassen haben sollen. Die sind tief. Wege sind stark von den Walderntemaschine zerfahren. In den Kuhlen auf den Wegen stehen tiefe Pfützen. Die Wege sind auch viel breiter geworden als sie sich erinnern können, äußern einige Mitwanderer, die hier wiederholt im Wald unterwegs waren. An mehreren Plätzen stapeln sich übermannshoch Baumschnitt und immer wieder viele Festmeter Holz zum Abtransport. Der Wald ist an manchen Stellen sehr stark ausgelichtet worden. Man könnte auch denken - ausgeräumt. Hertha Bentlage sieht diese großflächigen, massiven Eingriffe durch die Waldarbeiter äußerst kritisch. Waldwirtschaft ja, sagt die Pensionsbetreiberin aus Welsow. Aber das sieht nach Naturzerstörung aus. Zumindest Touristen dürften sich dadurch nicht mehr angezogen fühlen.