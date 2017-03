artikel-ansicht/dg/0/

Wandmalerei in den Roten Kasernen: Viele Wände waren in den Kasernen der Roten Armee in der August-Bebel-Straße bemalt. Traditionelle Motive und Landschaften wurden bevorzugt.

Wollen Sie einmal die Prawda und andere Tageszeitungen aus der sowjetischen Zeit lesen? Wenn ja, dann brauchen Sie nicht in die Bibliothek zu gehen. Sie können einfach die Tapeten in den ehemaligen Kasernen der Roten Armee umdrehen, zum Beispiel in der August-Bebel-Straße, in der sogenannten "Roten Kaserne". Dort findet man auch verschiedene Wandmalereien aus der Zeit, als die sowjetischen Truppen in der DDR diesen Ort benutzten.

1955 fixierte ein Protokoll die Organisation der Stationierung der russischen Truppen in der DDR. Diese Vereinbarung sollte markieren, dass es sich nicht mehr um eine Besatzung handelte. Im Rahmen des Warschauer Pakts blieben trotzdem ungefähr 400 000 russische Soldaten auf dem Boden der DDR (die Zahl wechselt je nach untersuchter Zeit). Das bedeutet tatsächlich eine starke Präsenz, besonders auf dem Territorium des heutigen Brandenburg. In den drei Bezirken Potsdam, Cottbus, Frankfurt (Oder) waren große Teile der gesamten sowjetischen Kräfte in der DDR stationiert. Oft wurden ehemalige deutsche Kasernen wiederbenutzt, wie die besagte Rote Kaserne, die ab 1873 erbaut und bis 1914 stetig erweitert worden war. Diese "Stationierung" bedeutete nicht nur die Nutzung von Kasernen, sondern auch von Wohnanlagen, Villen, Übungs- und Schießplätzen sowie Lagergebäuden.

Insgesamt machten die russischen militärischen Gebiete mindestens fünf Prozent des Territoriums Brandenburgs aus. Jedoch war nicht alles klar und legal, wohl-geordnet und organisiert. Einem Bericht von 1987 zu Folge, waren von 116 Gebieten der russischen Armee im Bezirk Frankfurt nur neun als Sperrgebiet registriert, wohingegen 89 als "unberechtigt" besetzt galten, etwa als Übungsplätze. Schon in den sechziger Jahren richtete deshalb mehrmals der Rat des Bezirks Beschwerden an die russischen Behörden. Keine Besatzung mehr, dennoch herrschte Willkür.

In den Kasernen selbst war das Leben der Soldaten ziemlich schwierig: Es herrschten harte Disziplin und knappe Ressourcen. Ein Bürger von Frankfurt erinnert sich, dass man von den Russen Benzin, Kohle, Holz, Uhren, Radios etc. zu niedrigen Preisen habe kaufen können. Die Sachen seien zum größten Teil bei der Armee gestohlen oder von den Angehörigen aus der Heimat geschickt worden.

Für die Mannschaften waren die Freizeitmöglichkeiten begrenzt, so konnten die Soldaten, die Lust oder Begabung dafür hatten, wenigstens die Wände bemalen, wie eine Wandmalerei mit traditionellen Motiven zeigt. In der "Roten Kaserne" gibt es auch Bilder von Landschaften und einem Gewichtheber. Anderswo kann man auch militärische und politische Motive finden. Für die Isolierung gegen die Kälte wurden Zeitungen benutzt. Spuren dieser Dämmtechnik lassen sich oft beobachten. Auch wurden die Zeitungen als Gardinen für die Wohnungen der Russen genutzt; zusammen mit bröckelnden Außenwänden verärgerte diese verwahrloste Dekoration die deutsche Bevölkerung (Silke Satjukow).

Kontakte mit den Bürgern der Stadt waren eher selten, außer bei öffentlichen Anlässen, sogenannten Freundschaftsmärschen oder professionellen Gelegenheiten. Ein ehemaliger Schlosser aus Frankfurt erinnert sich, dass die Soldaten meist in den vier Wänden der Kaserne blieben. Die einfachen Soldaten konnten nur in Gruppen und mit Begleitung von Offizieren nach draußen gehen, und wenn sie ein bestimmtes Ziel hatten. Die Einwohner suchten ebenfalls kaum Kontakt zu den Russen.

Mit dem Abzug der Truppen zu Beginn der neunziger Jahre tauchte die Frage nach dem Verbleib der Liegenschaften auf. Die Konversion der Militärflächen war und ist nicht einfach. Die Umweltbelastungen und Kosten sind groß, und wenn die Gebiete nicht durch die Bundeswehr weitergenutzt werden, erweist sich eine Nachnutzung als schwierig. Die Konversion der Gebiete kostete Milliarden Mark; oft wurden sie in Naturschutzgebiete umgewandelt. Die EU, die Bundesanstalt für Arbeit und das Land bezahlten zusammen dafür. Die Rote Kaserne ist bezeichnend für diese Schwierigkeiten. Zwar wurde der größte Teil der Kaserne (erst) vor ein paar Jahren erneuert und restauriert, um neue Wohnungen zu bauen; sogar das Gebäude der Küchen zwischen den zwei Mannschaftshäusern gehört dazu. Aber insgesamt bestehen in Frankfurt mehrere ehemalige Kasernen der DDR-Zeit als verlassene Orte der Vergangenheit weiter.