Goethe für Kinder

Ohne Gedichte wird niemand groß. Spätestens in der Schule gehören sie zum Pflichtprogramm und das auswendige Rezitieren der Verse vor der Klasse zu den für manche Schüler ungeliebten Übungen. Wie viel Spaß Gedichteaufsagen jedoch auch machen kann und wie schier unerschöpflich der Fundus an Lyrik ist, vom Klassiker bis zur zeitgenössischen lustigen Ballade, das beweisen jedes Jahr aufs Neue die Teilnehmer des Rezitatorenausscheides in der Angermünder Grundschule "Gustav Bruhn". Hervorgegangen aus dem Angermünder Kreisausscheid wird er seit 1990 lückenlos als nunmehr überregionaler Ausscheid der Grundschulen des ehemaligen Kreises Angermünde fortgeführt, organisiert und ausgerichtet vom Förderverein der Bruhnschule und unterstützt von der Angermünder Ehm Welk-Buchhandlung, der Sparkasse Uckermark und der Gärtnerei Syringa.

30 Jungen und Mädchen der 1. bis zur 6. Klasse aus den Angermünder Grundschulen Bruhn und Puschkin sowie aus den Grundschulen Gartz, Casekow, Pinnow und Passow traten in diesem Jahr vor der Jury und einem aufgeschlossenen, mitfiebernden, beifallfreudigen Publikum aus Eltern, Großeltern und Lehrern mit einem wahren Gedichtemarathon an.

Die Auswahl der Gedichte und deren Rezitation durch die Kinder sorgte für einen vergnüglichen, heiteren und spannenden Vormittag der Poesie. Da war Goethes Erlkönig ebenso zu hören, wie "Der bewaffnete Frieden" von Wilhelm Buch oder moderne Gedichte von Freundschaft und vom Anderssein, vom Teddybär und von ungeliebten Hausaufgaben. Marie Reckert aus der Bruhnschule trug sogar ein selbst geschriebenes Gedicht vor. Viele Teilnehmer sind nicht zum ersten Mal dabei und qualifizierten sich von Klassenstufe zu Klassenstufe immer wieder in den Schulausscheiden für den Kreiswettbewerb.

Das durchweg hohe Niveau der Vorträge in diesem Jahr brachte allerdings die ehrenamtliche Jury tüchtig ins Schwitzen, die sich die Entscheidung über die Preisträger nicht leicht machte. In jeder Klassenstufe wurden drei Preise vergeben. Bewertet wurde, ob das Gedicht zum Alter des Kindes passend ausgewählt wurde, ob es sicher, flüssig, in angemessenem Tempo und ausdrucksstark vorgetragen wurde, ob die Stimmung des Gedichtes rüberkam und Blickkontakt zum Publikum gehalten wurde. Die Stimme war dabei als Ausdrucksmittel wichtiger als theatralische Gesten. Auch wenn manchen Kindern die Aufregung anzumerken war, schlugen sich alle souverän und verzauberten Jury und Publikum gleichermaßen. "Ich bewundere die Kinder, die vor dem großen vollen Raum, vor Eltern und vor Gleichaltrigen ihre Gedichte vortragen. Das machen sie ganz toll", sagte Ingrid Hanf anerkennend. Die Leiterin der Stadtbibliothek sitzt schon seit den Anfängen des Rezitatorenausscheides ehrenamtlich in der Jury und konnte die Entwicklung vieler Kinder über Jahre mitverfolgen.

Gerlind Mittelstädt ist als Mitglied der Uckermärkischen Literaturgesellschaft mit Lyrik vertraut. Doch der Ausscheid der Schüler ist für sie als Jurymitglied immer ein ganz besonderes und berührendes Erlebnis. "Ich finde es schön, dass sich Kinder auch an klassische Gedichte wagen. Es ist für sie heute gar nicht mehr so einfach, die alte Sprache und die Stimmung zu verstehen."

Belohnt wurden alle Teilnehmer mit Urkunden, einer Rose und dem Beifall des Publikums. Die Preisträger erhielten zudem Buchpräsente.