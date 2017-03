SC Oberhavel mit zwei Gesichtern

artikel-ansicht/dg/0/

Die Gäste begannen forsch, brachten den SCO mit schnellem und einfachem Fußball in arge Verlegenheiten. So führte ein Fehler von Ben Gottwald zum Führungstor durch Lars Dingeldey (5.). Fünf Minuten später zappelte der Ball erneut im Netz. Nach einem Freistoß traf Resad Demann. Bis zur 25.Minute agierten die Gäste sehr stark. Velten hatte dem nichts entgegenzusetzen, erholte sich in den letzten 15 Minuten der ersten Halbzeit aber und kam nunmehr auch vor das Tor der Gäste. Doch die Chancen hatte der SVP. So musste Wendorff gegen Guggenberger retten (44.). Sekunden später hätte es nach einem Foul des Keepers Elfmeter geben können.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit kam der SCO stärker auf. Kevin Purrmann gelang ein schönes Kopfballtor (49.). Dennoch blieben die Gäste gefährlich. Purrmann kratzte in der 54. Minute einen Schuss von Dingeldey von der Linie. Die Hausherren zeigten jetzt ein ganz anderes Gesicht und hatten bei einem Schuss von David Lorenz die nächste Einschussgelegenheit (69.). Die Ofenstädter riskierten immer mehr, waren aber wie so oft nicht in der Lage, sich Torchancen zu erspielen. In der Nachspielzeit stellte Guggenberger den Endstand her. Velten: Wendorff - John (85. Koch), K. Purrmann, Gottwald, Ben Houssine (46. Martischewski), Duhme, Wieland, Gaida, Becker, Wolff, Lorenz (70. Matzat)