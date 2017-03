Sturmwarnung an Australiens Küste: Tausende fliehen

artikel-ansicht/dg/0/

Sydney (dpa) Wegen eines drohenden Wirbelsturms haben an Australiens Nordostküste am Montag mehrere tausend Menschen ihre Häuser verlassen müssen. Der Zyklon namens Debbie bewegt sich nach Angaben der Wetterbehörden vom Meer mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Stundenkilometer auf die Gemeinden Townsville und Bowen im Bundesstaat Queenland zu. Vermutet wird, dass er am Dienstagmorgen Ortszeit (Montagabend MESZ) auf die Küste trifft.