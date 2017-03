Frühlingstreffen der Traktoren in Löwenberg

artikel-ansicht/dg/0/

Der Tag der offenen Tür ist inzwischen zu einer guten Tradition zum Frühlingsbeginn geworden. "Wir sind inzwischen schon gut erprobt in der Organisation solcher Veranstaltungen und können auf ein Stammpublikum zählen", so Geschäftsführer Ulf-Peter Degebrodt. Das sei in diesem Jahr auch der guten Zusammenarbeit mit den Freiwilligen Feuerwehren aus dem Löwenberger Land und Gransee zu verdanken gewesen, die parallel zum regulären Ausstellungsprogramm einen Ausschnitt aus ihrer Arbeit präsentierten. Dafür wurden nicht nur die Löschfahrzeuge im Innenhof des Betriebsgeländes drapiert, es wurde auch heiß und laut: Die Kameraden demonstrierten unter anderem, was passiert, wenn Sprühflaschen bei heißem Wetter zu lange im Auto gelassen werden - Sie explodieren und gehen in Flammen auf. Außerdem gab es auch Löschfahrzeuge etwas älteren Semesters zu begutachten, Nostalgie inklusive.

An anderer Stelle kreischte eine Motorsäge. Bedient wurde sie von Peter Meinicke. Der Zehdenicker arbeitet beim Forstschutz, vor drei Jahren hat er außerdem sein Hobby zum Nebenberuf gemacht. Holz funktioniert nämlich nicht nur als Brennmaterial für den heimischen Kamin, sondern auch als Rohmasse für schöne, ganz filigrane Skulpturen in allen Formen und Größen.

"Manche Kunden kommen jetzt immer noch zu mir und erzählen, wie glücklich sie mit ihren Figuren sind", erzählt Peter Meinicke, während bereits das nächste Kunstwerk schon in Arbeit ist - ein großer Adler soll es diesmal werden. Ebenso wurden Neuheiten auf dem Markt für Gartengeräte ausgestellt. Der letzte Schrei seien momentan sogenannte "Zero Turn Rasenmäher". Wie der Name bereits andeutet, haben diese keinen Wendekreis und machen somit ein besonders kantenscharfes Mähen möglich.

Der Tag der offenen Tür beim KFL Löwenberg zog nicht nur Experten für Motoren und Getriebe an, auch die Kleinsten hatten sichtlich Freude daran, solche großen Geräte aus nächster Nähe zu betrachten. "Die Traktoren sind der absolute Höhepunkt für meine beiden Jungs", sagte Patrick Nickel und muss lächeln, während er gemeinsam mit seinen sechs- und zweijährigen Söhnen Matti und Leo das nächste Gefährt erklimmt.

Vielleicht streben die beiden Kerle in Zukunft auch eine Ausbildung beim KFL Löwenberg, denn der Betrieb wurde auch als Arbeitsplatz vorgestellt. Beim Tag der offenen Tür waren also alle Generationen bestens unter einen Hut gebracht.