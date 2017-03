Schönow wird schöner

artikel-ansicht/dg/0/

Schönow (MOZ) Heimwerker sind im Baumarkt unterwegs. Kleingärtner werkeln im Garten. 50 Schönower greifen am Sonnabend zu Hacke, Harke und Schaufel, Farbe und Pinsel, Kärcher, Werkzeug, Multicar und Radlader und verschönern am Sonnabend beim Frühjahrsputz ihr Dorf.

Viel zu tun: Ortsvorsteher Stefan Hildebrand (l.) weist am Sonnabend in Schönow Frühjahrsputz-Helfer ein.

"Hier sagen wir noch Subbotnik dazu", sagt Peter Heilmann augenzwinkernd. In Anspielung auf die zu DDR-Zeiten sonnabends üblichen freiwilligen Arbeitseinsätze. Dann packt er mit Peter Wachholz zu und verlädt Bänke auf den kleinen Multicar. Die beiden Männer werden sie am Haussee aufbauen, andere an Wanderwegen und Plätzen kontrollieren, wo nötig instand setzen oder streichen. Für beide ist es nicht der erste Frühjahrsputz in Schönow. Auch Heilmanns Sohn und seine Frau sind mit von der Partie.

Gido Dormeyer ist Spezialist für Fensterbau. Mit einigen anderen Hobby- und Profihandwerkern soll der Trupp auf Wunsch von Ortsvorsteher Stefan Hildebrand Türen einbauen und Wege bauen. Kein Problem. Warum freut sich Dormeyer auf den arbeitsreichen Dorf-Frühjahrsputz? "Ich wohne hier! Und das Dorf soll schöner werden. Ich bin das dritte Mal dabei und nicht zum letzten Mal."

Die Frauen, die sich vor dem Sportplatz versammeln, gehören zur Hark-Brigade, sagt Dorothea Krause. Deren Tagesprogramm ist anspruchsvoll. Dafür hat Ortsvorsteher Stefan Hildebrand als Frühjahrsputz-Motor gesorgt. Rasen und Laub harken an vielen Stellen im Ort. Beides und der Müll müssen auch entsorgt werden.

Anderswo hört man: Wer die Arbeit kennt und sich nicht drückt, der ist verrückt. Schönow scheint völlig anderer Meinung zu sein. Warum? "In einem Dorf mit netten Nachbarn lebt es sich gut, da packt man auch zusammen an", sagt Dorothea Krause. "Wenn wir feiern, soll alles schön sein. Am 30. April zum Beispiel zünden wir in der Walpurgisnacht wieder das Lagerfeuer an. Da muss der Festplatz eben picobello sein."

Angela Meißner hat einen Laubrechen in der Hand. Sie ist auch dieser Meinung: "Das Dorf ist unsere Heimat, wir wollen uns hier wohlfühlen. Also treffen wir uns auch, um gemeinsam etwas dafür zu tun. Naja, ein bisschen Klatsch und Tratsch erfährt man hier nebenbei auch noch." Sie freut sich wie auch Marion Zerler aufs Maibaumeinsingen, auf den Ostertanz, das Oktoberfest im Dorf. Schönow versteht es eben, feste zu arbeiten und Feste zu feiern.

Auch Peter Krause ist am Sonnabend sehr früh aus dem Bett gefallen und zum Sportplatz gelaufen. Dort greift mit Nachbarn zu Farbe und Pinsel und malert auf dem Sportplatz. Hat er zu Hause nichts mehr zu tun? "Es ist herrliches Wetter draußen und wenn man was für den Sportverein und die Allgemeinheit tun kann - was Besseres gibt's doch gar nicht. In Gesellschaft ist man auch noch und kann sich gut was unterhalten. Man tut ein gutes Werk, dann ist der Mensch zufrieden!"

Wie bewertet Ortsvorsteher Stefan Hildebrand die Heinzelmann-Aktion Frühjahrsputz in Schönow: "Wir waren knapp 50 Leute. So viele waren wir lange nicht mehr. Darüber freue ich mich sehr. Wir machen unserem Dorfnamen alle Ehre - Schönow ist schöner geworden."

Im Einsatz waren die Schönower Hildebrand-Heinzelmännchen-Brigade auf dem Reitplatz, auf dem Sportplatz, am Haussee, auf dem Friedhof, in der Gärtnerei und auf dem Sportplatz, am Bahnhof, an der Bushaltestelle, im Festsaal sowie an der Kirche und vor dem Landgasthof.