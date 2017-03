Feuerwehrverband rettet sich selbst

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Noch vor gut einem Jahr stand der Kreisfeuerverband Barnim vor der Auflösung, war er selbst zum Notfall geworden. Doch die Querelen von damals scheinen überwunden, der Neuanfang geglückt. Auf der Delegiertenversammlung am Sonnabend demonstrierten Vorstand, Wehren und Brandschutzträger jedenfalls große Einmütigkeit. Was sich unter anderem in der Resonanz sowie in der Neuwahl des Vorstands widerspiegelte. Die Mitglieder sprachen erneut Marcel Haupt (Rüdnitz) und Marcus Swierczinski (Ahrensfelde) das Vertrauen aus. Ebenso Diana Pilz (Eberswalde). Zur neuen Kreisjugendwartin wurde Doreen Gärtner (Schwanebeck) gekürt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1562260/

Auch wenn die turbulenten Zeiten vorbei und die internen Reibereien im Kreisverband gelöst sind, an Problemen mangelt es nicht bei der Feuerwehr. Es brenne überall, erklärte Marcel Haupt. Und längst reiche es nicht mehr, nur über die Mängel, Unzulänglichkeiten und Schwierigkeiten zu reden. Es seien innovative Lösungen gefragt. Als Beispiel nannte der Chef des Kreisverbandes den Lehrermangel an der Landesfeuerwehrschule in Eisenhüttenstadt, der zur Folge hat, dass Aus- und Weiterbildungen abgesagt werden. Haupt verwies aber auch auf Verständnis-Probleme. Vielerorts werden die Feuerwehren, etwa von der Polizei, den Ordnungsämtern und den Rettungsdiensten, als "schnelle, billige Eingreiftruppe" angesehen. Und beispielsweise als Tragehilfe, für Türnotöffnungen und bei Ölspuren gerufen - ohne dass eine akute Gefahr erkennbar sei, kritisierte Haupt die Praxis, die insbesondere den freiwilligen Abteilungen zu schaffen mache.

Denn: Auch im Landkreis Barnim gebe es punktuell große Schwierigkeiten mit der Einsatzbereitschaft am Tage. "Das Problem sind weniger die Mitgliederzahlen, das Problem ist die Verfügbarkeit der Kameraden." Im Raum Ahrensfelde etwa arbeiten viele Aktive in Berlin oder im ländlichen Raum des Oberbarnim haben viele Einsatzkräfte ihren Job in Eberswalde. Um genau diese Frage, kein Barnimer Phänomen, sondern ein landesweites, ginge es aktuell auch bei den Regionalkonferenzen in Brandenburg, so Haupt. Ebenso wie um das Konzept der Stützpunktfeuerwehren.

Wie Werner-Siegwart Schippel, Präsident des Landesfeuerwehrverbandes, informierte, habe die Landesregierung ihren Bericht zum Brand- und Katastrophenschutz mit Blick auf die Regionalkonferenzen verschoben. Die bisherigen Beratungen hätten einen breiten Zuspruch gefunden und viele inhaltliche Anregungen gebracht. Die Barnimer Debatte findet am 1. April statt.

Trotz aller Sorgen - Matthias Tacke, Dezernent in der Kreisverwaltung, bescheinigte dem alten (im März 2016 gewählten) und neuen Vorstand, auf dem richtigen Weg zu ein. Positiv hob er vor allem - entgegen dem Landes- und Bundestrend - das Wachstum in den Jugendabteilungen der Region hervor. Kreisweit gibt es etwa 780 Mädchen und Jungen in den Jugendwehren. Tacke sicherte dem Verband die weitere Unterstützung zu.