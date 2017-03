Gedenken für getötete Polizisten

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Mehrere hundert Menschen haben am Sonnabend an einer öffentlichen Gedenkfeier für die beiden Ende Februar im Dienst getöteten Polizisten teilgenommen. Ministerpräsident Dietmar Woidke sagte in seiner Rede im Dom von Fürstenwalde (Oder-Spree), zur Analyse des Geschehenen gehöre auch, über einen besseren Schutz für Einsatzkräfte nachzudenken. Die Predigt hielt der evangelische Landesbischof Markus Dröge. Innenminister Karl-Heinz Schröter sprach eine Fürbitte. Die Getöteten hatten ihren Dienstsitz in Fürstenwalde.