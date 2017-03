Schnelleres Internet und weniger Raser

artikel-ansicht/dg/0/

Rietz-Neuendorf (MOZ) Eine Reihe wichtiger Themen steht auf der Tagesordnung der Gemeindevertreterversammlung, die heute Abend in der Görziger Schule ab 18 Uhr abgehalten wird.

Zunächst wird über den weiteren Bauverlauf der Kita-erweiterung in Görzig informiert. Dazu gehört auch die Umgestaltung des Schulspielplatzes und die Anschaffung von Mobiliar.

Des weiteren wird der dritte Entwurf des Teilregionalplans Windkraft vorgestellt, der die Gemeinde wenig tangiert.

Auf der Tagesordnung steht auch eine Satzungsänderung, die die Aufwandsentschädigung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr betrifft.

Geschwindigkeitsbegrenzungen in den Bereichen "Zum Kadelhof" in Görzig und "Beeskower Chaussee" in Groß Rietz sind weitere Themen der Beratung.

Die Abgeordneten sollen ferner einen Beschluss zum Breitbandausbau in der Gemeinde fassen. Zur Sprache steht eine gefördertes Ausbauprojekt mit dem Ziel, die letzten weißen Flecken der Versorgung mit schellen Internetanschlüssen zu beseitigen.

Die Sitzung ist öffentlich, die Einwohner haben die Möglichket, sich zu äußern.