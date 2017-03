Ostereier-Lauf verbindet Nationen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1562264/

Über zwei Jahre helfen viele Ehrenamtler im Willkommenskreis den Geflüchteten, sich in Müncheberg zu integrieren. Die aktuell zehn Familien vorrangig aus Syrien werden im Alltag unterstützt, auch beim Sprache-Lernen, bekommen Sport-Angebote oder werden zu Behörden begleitet. Außerdem können sich Müncheberger und Neubürger immer freitags von 16 bis 18 Uhr im Raum der Kirchengemeinde gemeinsam kennen lernen. Was bei den Kindern durch Schule und Kita schon funktioniert, soll auch die Eltern noch mehr anlocken. Bislang gab es schon zwei Herbstfeste, nun erstmals am Freitag ein Frühlingsfest, um auch die Mütter mit anzusprechen, erklärte Pfarrerin Inge Clausonet. "Sonst kommen zu den Treffen eher nur die Männer und ein paar Kinder", fügte Martin Frielingshaus an, der sich mit Ehefrau Monika rege einbringt.

Die Idee ging auf: Mehr als 50 Besucher - Müncheberger wie Neubürger - amüsierten sich im Sonnenschein beim Frühlingsfest auf dem Gelände am Tempelberger Weg 9. Die Hüpfburg war ständig umlagert, auch auf dem Spielplatz viel los. Viele Neubürger hatten Leckereien aus ihren Ländern gekocht und gebacken. "Das ist lecker wie immer", strahlte Bürgermeisterin Uta Barkusky beim Probieren der Törtchen und Fladen. Auch sie freute sich über den Zulauf beim Fest.

Währenddessen erklärte Martin Frielinghaus den Kindern die alte Tradition des Ostereier-Laufs. Schnell fanden sich die Pärchen, flitzten um die Wette. "Das macht Spaß", fand Merle-Marie Machus (7) und wünscht sich vom Osterhasen ein Skateboard und eine Barbie. Auch das Sackhüpfen kam gut an, zumal Monika Frielinghaus auch hier mit Schokolade als Belohnung lockte. Indes loderte schon das Feuer für das Stockbrot-Brutzeln. Der Willkommenskreis plant noch den Start eines Deutsch-Sprachkurses für Mütter in gut vier Wochen sowie ein syrisches Konzert am 23. Juli.