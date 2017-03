artikel-ansicht/dg/0/

Lindenberg (MOZ) Das Beste kam zum Schluss: Beim 7. Fastnachts-Contest am Sonnabendabend in Lindenberg zeigten die Bad Saarower (SCC) und Grünheider (GCK) Karnevalsvereine und der Alt Stahnsdorfer Verein Dampfhammer Auszüge aus ihrem Karnevals-Programm. Das gut gelaunte Publikum, das zwischen den Auftritten auch tanzen durfte, war begeistert und die Jury (Sylvia Schumann, Christina Drendel und Frank Struck) hatte es bei ihrer Bewertung nicht leicht. Auf den ersten Platz setzte sie schließlich die Grün-Weißen aus Grünheide, gefolgt von den Alt Stahnsdorfer und den Bad Saarowern.

Nostalgisch: Die Tänzer vom SCC Bad Saarow erinnerten an die schönen Zeiten in der Schule. © MOZ/Jörn Tornow

Rund 80 Akteure aus den genannten Vereinen zeigten auf dem Parkett des Gasthauses Görsdorf das Beste aus der letzten Saison. Die Saarower unter der bewährten Leitung von Maren Tschuschke-Lenske schwelgten in Nostalgie unter dem Motto "Das leben war doch einst so schön, drum lasst uns noch mal zur Schule gehen", das sie an diesem Abend in Tänzen und Titeln wie "Hurra, hurra die schule brennt" oder "Verliebt in den Lehrer" umsetzten. Entsprechend war die Kleidung. Die Damen kamen in gepunkteten, schwingenden Kleidern, die auch gut zum Rock and Roll passten.

Jugendlich frisch, temporeich und mit modernem Tanz präsentierte sich atemlos die 30-köpfige Tanzgruppe "Danza Ola Loca" aus Alt Stahndsorf. "Zugabe, Zugabe", hieß es nach dem letzten Tanz nach dem Prinzen-Song "Es ist alles nur geklaut". Das freute nicht nur Vereinsvorsitzende und Storkower Bürgermeisterin Cornelia Schulze Ludwig ("Das ist unsere Jugendarbeit"), sondern auch Choreografin Eileen Keller.

Die Grünheider unter Leitung von Uwe Werner präsentierten wahre artistische Talente - das Funkenmariechen kam im Handstand in den Saal gelaufen - , aber auch eine politisch angehauchte Büttenrede, in der "Walt Disney" Größen wie Trump, Putin und die Dame mit der Raute auf die Schippe nahm. Traditionelles, so die temperamentvollen Mädchen der Funkengarde, begeisterte ebenso wie die Muppet Show und ein Auszug aus dem berühmten Musical "König der Löwen". Was die Kostüme und die tänzerische Umsetzung betraf, war die Showeinlage der Grünheider einzigartig, ein großes Verdienst von Choreografin Maria Petrick.

"Das war wirklich Spitze", fand auch Organisator und Gastwirt Thomas Görsdorf.