Hochwassermarken gesetzt

Pegelmarke in Kiehnwerder: An einem Straßenlaternenmast in Kiehnwerder bringen Letschins Bürgermeister Michael Böttcher (r.) und Ortsvereinsmitglied Roland Pawelczyk einen Markierungsaufkleber zum Wasserstand vor 70 Jahren im Dorf an. © Johann Müller

Gegen neun Uhr füllt sich der Treffpunkt an der Neuwerbiger Eisenbahnbrücke. Thomas Drewing und Andreas Köpp vom Heimat- und Geschichtsverein Gusow-Platkow starten dort die Aktion ihres Vereins, bei der an vielen Punkten im oberen und mittleren Oderbruch hellblaue Schleifen die Wasserstände nach dem Deichbruch am 22. März 1947 in Neumanschnow deutlich machen sollen. Im Kreisarchiv, in Zeitzeugengesprächen und Veröffentlichungen wie denen in der MOZ haben die Heimatkundler viel zusammengetragen, um den Ablauf der Hochwasserkatastrophe in den Dörfern nachvollziehen zu können.

In Neuwerbig wandern die Teilnehmer der Aktion, darunter Bürgermeister Jörg Schröder und Deichverbandsgeschäftsführer Martin Porath sowie Ortsvorsteher Wolfgang Kadler zum Häuschen von Christin Schütz und Felix Straßenberger. "In dem Häuschen hat meine Oma Ingeborg Schütz 1947 das Hochwasser erlebt", erzählt Christin Schütz. Da war die Oma erst 19. Morgens schwammen die Holzschuhe im Wasser, habe sie berichtet. Im Vorgarten dieses Gehöfts erzählt Andreas Köpp, was nach dem Dammbruch im Oderbruch passiert ist. Sehr eindrucksvoll ist die Computeranimation der Ausbreitung der Flutwelle, die zunächst von der Bahnstrecke Küstrin-Frankfurt aufgehalten worden war. Er berichtet von Wasserständen bis zu 1,80 Meter im Bruch, und zeigt das eindrucksvolle Foto von Marie Preuß aus Seelow-Loos, die auf ihre Evakuierung wartet. Die meisten solcher Fotos stammen vom Pressefotografen Otto Donath.

Im Kreisarchiv haben die Chronisten genaue Angaben dazu gefunden, wann die Dörfer alarmiert wurden und durch wen: Es waren zumeist die Polizisten. Am 24. März war 21 Dörfer überflutet, am 27. schon 32. 6747 Personen wurden evakuiert. 650 hatte Seelow aufgenommen, Neuhardenberg 1000 und Gusow 710. Auch neun Todesfälle hatte es gegeben, darunter auch etliche Feuerwehrleute im Einsatz.

In Golzow werden Andreas Köpp und Thomas Drewing von Altbürgermeister Klaus-Dieter Lehmann und Bürgermeister Frank Schütz begrüßt. An der Genschmarer Straße, dort, wo einst die Kähne hielten, um Evakuierte auszuladen, werden die ersten Golzower Hochwassermarken gesetzt. In Gusow werden die Bäume an der Straße nach Letschin markiert. Auch dort war vor 70 Jahren die Kahn-Haltestelle.

Ein Dorfspaziergang beginnt in Kiehnwerder an der alten Schule. An Hand der Hochwasserfotos werden auch dort die Höchstwasserstände ermittelt. Die Gemeinde Letschin hat mit dem Amt Barnim-Oderbruch Aufkleber anfertigen lassen, die an den Laternenmasten nun Auskunft über die Überschwemmungshöhe geben. Andreas Köpp und Thomas Drewing markieren die Pegestände an den Bäumen mit Schleifen.

Werner Zühlke war zehn Jahre alt, als die Welle nach Kiehnwerder hineinkam: "Gegen zehn Uhr habe sie kommen sehen. Sei war weiß. Sofort haben wir unser Pferd angespannt und sind nach Quappendorf gefahren. Zuvor wurden die Hühner und Kaninchen noch auf den Boden gebracht. Die Älteren blieben im Dorf", erinnert er sich. Und daran, wie schwer es war, die Kuh in die obere Etage zu bekommen.