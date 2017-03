Vermeintlicher Überfall war wohl erfunden

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Eine Nachricht, die im Internet in Facebook-Gruppen, die sich mit dem Geschehen in Fürstenwalde befassen, die Runde machte, hat die Polizei zu einer Korrektur-Meldung veranlasst. In dem Posting auf der Social-Media-Plattform hieß es, "an der Poliklinik auf dem hinteren Parkplatz" sei ein älterer Mann von zwei Afrikanern überfallen und mit einem Messer bedroht worden. Dazu wurde nun mitgeteilt, die Kriminalpolizei der Inspektion in Fürstenwalde habe diesen Sachverhalt sorgfältig recherchiert. "Im Ergebnis bleibt festzustellen, dass ein derartiger Vorfall bei der Polizei weder bekannt ist noch zur Anzeige gebracht wurde", sagte Inspektionssprecher Bernd Böttcher. Sollte sich die geschilderte Tat doch zugetragen haben, wird der Betroffene gebeten, sich bei der Polizei zu melden.