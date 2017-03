Dreck in den Wäldchen beseitigt

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Die wärmenden Sonnenstrahlen lockten am Wochenende an die frische Luft. In den Vorgärten wurde gebuddelt, geschnippelt und gepflanzt. Doch dem Aufruf der Gemeinde Schöneiche zum Frühjahrsputz folgten nur etwa drei Dutzend Freiwillige. Vor allem die vielen kleinen Waldstücke, die dem Ort sein typisches Gesicht verleihen, sollten gereinigt werden. Der Baubetriebshof stand an fünf Stellen parat, um befüllte Müllsäcke abzutransportieren.