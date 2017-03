Kraftvolle Nachwuchswerbung

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Berufsbilder sind vielfältig, die Perspektiven in der Branche gut. Trotzdem suchen Metall- und Elektrobetriebe händeringend Nachwuchs. Ein Truck vollgepackt mit Informationen und Stationen zum Ausprobieren soll beim Finden helfen. Am 6. und 7. April macht er bei Aktionstagen am bbw-Bildungszentrum Halt.

"Ich bin stolz wie ein Spanier, dass wir den Truck nach Frankfurt holen konnten", freut sich Hans-Jürgen Burau. Denn als Verantwortlicher für die Bereiche Berufsvorbereitung und Erstausbildung beim Bildungsträger bbw Ostbrandenburg in Frankfurt weiß er, wie schwierig es ist, Jugendliche für Metall- und Elektroberufe zu begeistern. "Man muss sich schon etwas einfallen lassen", erklärt er.

Genau das hat der Verband der Metall- und Elektroindustrie getan. Rund zwölf Millionen Euro investierte die Branche in zehn hochmoderne Infotrucks, die deutschlandweit im Einsatz sind und Werbung für ihre Ausbildungsangebote machen - vom Mechatroniker über den Werkzeugmechaniker und Fachinformatiker bis hin zum Mikrotechnologen. 37 Berufsbilder bietet die Metall- und Elektroindustrie - doch diese Vielfalt ist vielen Schülern oft gar nicht bekannt. Die Sattelschlepper sollen daran etwas ändern. Per Hydraulik lässt sich der Lkw auf zwei Etagen erweitern. Auf beiden Ebenen mit insgesamt 80 Quadratmetern können sich Jugendliche interaktiv über Arbeitsplätze informieren und ausprobieren, die für die Branche typisch sind.

So lässt sich unter anderem eine CNC-Fräsmaschine programmieren und ein Werkstück fertigen. Ein interaktives Modell zeigt, wie eine intelligente IT-Steuerung die Wartezeit von Aufzügen verkürzt. Und ein mannshoher Touch-Monitor - der Berufe-Scout - erklärt wichtige Inhalte zu den Berufen und zeigt das Ausbildungsangebot sowie freie Lehrstellen in der Region. Das Interesse an dem Truck in der Region ist groß. 2016 hatte er mehr als 3500 Besucher an 23 Standorten in Berlin und Brandenburg. Und allein im Januar dieses Jahres informierten sich bereits 500 Schüler über die Ausbildungsmöglichkeiten.

In den kommenden zwei Wochen macht er an drei weiteren Orten in Brandenburg Station - am 30./31. März in Neuruppin, am 4. April in Eberswalde und am 6. und 7. April in Frankfurt.

Am bbw-Bildungszentrum in der Potsdamer Straße 1-2 ist der Infotruck in Aktionstage eingebunden. "Wir bieten den Schülern, Eltern und anderen Interessierten ein Rundum-Sorglos-Paket", erklärt Hans-Jürgen Burau. Neben dem Truck wird es am Donnerstag zwischen 8.30 Uhr und 13.30 Uhr drei weitere Stationen geben. Im Atrium der Bildungsstätte präsentieren sich Unternehmen aus der Region wie Yamaichi Electronics oder Verbände wie die Industrie- und Handelskammer. Weiterer Anlaufpunkt ist ein Angebot von Schülern des Gauß-Gymnasiums mit verschiedenen Versuchen. An der vierten Station zeigen dann Lehrlinge die Ausbildungskabinette beim bbw, das Ausbildungen in 15 technischen Berufen anbietet. "Derzeit betreuen wir 65 Unternehmen", berichtet Burau.

Der Donnerstag sei vor allem für Neunt- und Zehnklässler gedacht. Neben der Kleist- und der Hutten-Oberschule aus Frankfurt haben Schulen aus Letschin, Seelow, Fürstenwalde und Storkow ihr Kommen mit jeweils 15 an gewerblich-technischen Berufen interessierten Schülern zugesagt. Begleitet werden sie unter anderem von Berufsscouts - Auszubildende aus dem ersten Lehrjahr.

Am Freitag liege der Schwerpunkt auf den Studienmöglichkeiten im Bereich Metall und Elektro. Das Angebot - darunter ein Workshop der TH Wildau - richte sich hier vor allem an Schüler weiterführender Einrichtungen. Der Info-Lkw steht dann noch von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr vor dem Haus. "Wer sich den Truck anschauen möchte und an den Veranstaltungen Interesse hat, ist herzlich eingeladen", sagt Hans-Jürgen Burau. Dafür erforderlich sei eine Anmeldung, telefonisch unter 0335 5569454 oder per E-Mail an hans-juergen.burau@bbw-ostbrandenburg.de.