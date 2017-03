Gemeindehaus Kliestow feierlich eröffnet

artikel-ansicht/dg/0/

Kliestow (MOZ) Die evangelische Kirchengemeinde und der Kliestower Heimatverein eröffneten am Sonnabend ihre neue Begegnungsstätte in der ehemaligen Turnhalle. Dicht gedrängt standen die Besucher bei der Eröffnung. Die Räume sollen als Winterkirche, Probenraum für den Chor und Veranstaltungsort genutzt werden.

Freude über den neuen Treffpunkt in Kliestow: Peter Fritsch, Vorsitzender des Gemeinde-Kirchenrates, Hannelore Kompa und Henning Krüger vom Heimatverein sowie Jens Katzer von der Katholischen Kirchgemeinde stoßen auf die Begegnungsstätte an. © René Matschkowiak

Mehr als 100 000 Euro hat die evangelische Kirchengemeinde Frankfurt (Oder)-Lebus in den Ausbau investiert. Besonders das Dach und die Decke darunter waren schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die Mitglieder des Kliestower Heimatvereins leisteten viele freiwillige Arbeitsstunden. Pfarrerin Gabriele Neumann eröffnete die Begegnungsstätte mit einer Andacht. Hannelore Kompa, Vorsitzende des Heimatvereins und engagiertes Mitglied der örtlichen Kirchengemeinde, die sich mit ihren Mitstreitern zehn Jahre für den Ausbau des Gebäudes engagierte, dankte vor allem den Bauarbeitern und beteiligten Firmen für ihre Arbeit. Mit Sekt wurde auf eine gute Zukunft des Gemeinderaums in Kliestow angestoßen.