Gransee (OGA) Blau und Rot - diese Farben dominierten am Sonnabend zwischen Gransees Altstadt, dem Geronsee und Wendefeld. Dank 270 Kindern und Jugendlichen, die sich an der Stafette der Hilfsbereitschaft für junge Brandschützer beteiligten. Erneut lautete das Motto: "Teamarbeit stärken und das Wir-Gefühl fördern".

Enthusiastisch bei der Sache warten denn auch die jungen Leute aus den Gemeinden und Ortsteilen des Mittelzentrums Gransee, Zehdenick und Fürstenberg sowie aus Liebenwalde. Sie sangen Lieder auf ihren Märschen von einem Stützpunkt zum nächsten, verblüfften durch Hilfsbereitschaft und Durchhalte-vermögen.

Dabei galt es, an den Stationen zum Teil knifflige Aufgaben zu lösen - zum Beispiel am Geronsee, wo Schläuche auszurollen waren. Dann mussten die Kinder paarweise, mit Kompressor-Flaschen auf dem Rücken und sich einander stützend, auf den Schläuchen balancieren, damit ein Luftballon, den die Kinder nur mit der Stirn hielten, nicht davonschwebte.

Kleine Schrauben und Muttern waren an einem Tisch auf dem Schinkelplatz zu verbinden - wohlgemerkt: die Hände der Prüflinge steckten in dicken Handschuhen. Mit einer Trage wurde von den jungen Brandschützern auf den Streuobstwiesen bei Wendefeld ein Slalom-Lauf bewältigt. Das Technische Hilfswerk, das mit dem Jugend-Rotkreuz mitmachte, forderte die Kinder auf, sich ausschließlich auf einer vorher festgelegten Anzahl von Getränke-Kisten fortzubewegen, ohne die Balance zu verlieren. Helfer Mike Hoffmann hatte besondere Mutproben parat, mit denen die Kleinen ihre Sinne schärfen durften: Die Kinder mussten bei ihm in eine Kiste greifen und erklären, was sie fühlten. Ebenfalls waren Geruchsproben zu identifizieren.

Beim Himmelpforter Ortswehrleiter Heiko Schade konnte der Feuerwehrnachwuchs sein Gedächtnis schulen: Wichtige Utensilien des Feuerwehrmannes bei Einsätzen mussten sie sich merken, um sie anschließend aufzuzählen und deren Funktion zu erläutern.

Den Hut bei der Stafette hatte einmal mehr Marvin Pahlow auf, der ohnehin bei der Granseer Amtswehr die Verantwortlichkeit für die Jugendarbeit innehat. Für die Ortsjugend-Feuerwehrwarte ist er zugleich Ansprechpartner und Bindeglied zur Amtswehrführung. Pahlow zeigte sich - ebenso sein Schwiegervater, Amtsbrandmeister Andreas Pahlow - sichtlich beeindruckt und erfreut über die Leistungen des Nachwuchses. Logisch, dass es am Ende keinen ersten Platz gab. "Denn hier haben alle viel geleistet und gewonnen", betonte der junge Mann.