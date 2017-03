artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) "Ist das hier Feindesland?", fragt Thomas Schoppe erst einmal, als er auf die Bühne tritt. Immerhin hatten die Puhdys dort am Anfang ihrer Karriere ihren Proberaum. "Die waren doch hier so groß", sagt Schoppe. Nein, vom Feindesland kann am Freitag in der Orangerie nicht die Rede sein, als dort Renft ihr Konzert geben. Das Bandverbot im Jahr 1975, diverse Umformatierungen der Gruppe nach der Wende, interne Streitigkeiten und mehrere Todesfälle von Bandmitgliedern - das alles konnte die Treue und Liebe der Fans nicht mindern. In der ausverkauften Orangerie wird das letzte Mitglied aus der Originalbesetzung, Thomas "Monster" Schoppe mit begeistertem Applaus empfangen. Nicht minder beliebt sind Gitarrist Gisbert "Pitti" Piatkowski, Schlagzeuger Delle Kriese und Bassist Marcus "Basskran" Schloussen.

Die Stimmung ist so locker, als ob alte Bekannte nach Hause zurückkehren würden. Und in gewisser Weise ist es wohl auch so. Immerhin zählte Renft zu einer der Kultbands in der DDR. Die Konzertbesucher empfangen die Musiker mit offenen Armen, und als die Frage von der Bühne schallt: "Geht's allen heute gut?", ruft eine Frau inbrünstig: "Jetzt ja!" Die Freude über den Renft-Auftritt in Oranienburg ist mit dem ersten gespielten Ton spürbar. Da beginnen die Stuhltänze in den Zuschauerreihen, Hände klatschen auf Oberschenkel, es wird mitgewippt und zuweilen auch mitgesungen. Die Atmosphäre ist intim, statt Rockbombast gibt es ein Akustikkonzert zum 50-jährigen Bandjubiläum. Das kommt gut an beim Publikum. Immer wieder gibt es Zwischenapplaus für Gitarrensoli, wenn zum Beispiel Gisbert Piatkowski bei "Liebeslied" seine Fingerfertigkeit an den Saiten unter Beweis stellt.

Auf allzu große Interaktion mit den Zuschauern verzichtet Frontmann "Monster" weitgehend. Außer ein paar kurzen Ansagen zwischen den Liedern konzentriert er sich auf den Gesang und auf sein Gitarrenspiel. Meist mit geschlossenen Augen gibt er sich den Liedern hin, schüttelt das graue Haar und macht dem Namen "Monster" alle Ehre: Er jault, röhrt, knurrt und säuselt sich mit seiner gesamten Stimmbreite durchs Bandrepertoire und animiert die Konzertbesucher, es ihm ähnlich zu tun. Die allerdings versuchen gar nicht erst, in seine hohen Lagen vorzustoßen und begnügen sich gut gelaunt mit etwas dunkleren Tönen. Zwischendurch ölt der 71-Jährige seinen Stimmapparat immer mal wieder mit einem kräftigen Schluck Rotwein. Dass der eine oder andere Text auch mal abgelesen wird oder einiges vernuschelt daherkommt - geschenkt. Das macht die Spielfreude der Band wieder wett.

Sämtliche Hits von Renft werden natürlich gespielt. Von "Apfeltraum", "Als ich wie ein Vogel war" bis "Nach der Schlacht" und der "Rockballade vom kleinen Otto" ist alles dabei, manchmal gespickt mit englischen Textzitaten musikalischer Vorbilder. Besonders gefragt beim Publikum, schon seit Konzertbeginn immer wieder durch Rufe gefordert, ist das Lied "Gänselieschen". Als es endlich gespielt wird, gibt es kein Halten mehr in der Orangerie. Alles springt von den Sitzen, es wird getanzt und mitgesungen.

Stehende Ovationen und frenetischer Applaus sind der Dank der Konzertbesucher an die Musiker. Die "Zugabe"-Rufe werden erhört. Für weitere drei Lieder kommt das Renft-Quartett zurück auf die Bühne, spielt unter anderem "Wer die Rose ehrt".

"Es war ein schöner Abend. Bis zum nächsten Mal!", ruft Monster seinen jubelnden Fans zum Abschied zu, von denen sicher viele auf ein baldiges Wiedersehen hoffen.