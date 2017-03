artikel-ansicht/dg/0/

Kremmen (OGA) Bereits zum elften Mal feierte Kremmen am Sonnabend Bluesnacht im Scheunenviertel. In elf Scheunen waren ganz verschiedene Spielarten der Musikrichtung zu hören. Hunderte Gäste nutzten die Gelegenheit, frei zwischen den Lokalen zu wechseln.

Born to be wild: Die Jungs von Fireball stehen auf Rock'n'Roll - ihr Publikum auch. Es durfte in der Event-Scheune durchaus auch getanzt werden. Manche trauten sich.

Es ist dunkel, die Verkaufsscheunen haben längst geschlossen, doch jetzt erst recht wandern am Samstagabend gutgelaunte Besuchergruppen durch das Kremmener Scheunenviertel. Gerade noch philosophieren sie über den Unterschied zwischen Jazz und Blues, da spitzt eine die Ohren: "Wo ist die Mundharmonika? Das ist Blues, da wollen wir hin."

In der Landparty kommen "Indijana and the bandits" gerade ohne die Mundi aus. Die Gitarre jault, das Keyboard orgelt, und die Berliner Sängerin tanzt mit wehendem Haar das Publikum an. Aus der "Einfach schön"-Scheune klingt das Klaviergeklimper von Waldi Weiz und seiner Band herüber. Auch Pete Gavin braucht nicht unbedingt das klassische Blues-Instrument, um die Zuhörer "aufs Baumwollfeld mitzunehmen". "Ahaha" singt er zu seinen Gitarren-Slides, und "Hauhauhau", und das schon auf der Treppe der Bauernscheune dicht gedrängte Publikum singt mit.

Erstaunlich gut fügt sich in diesen Klangteppich das Didgeridoo von Bassist Pick Stevens. Ein Paar aus Wensickendorf fühlt sich an einen Australien-Urlaub erinnert. "Da haben wir auch Didgeridoos gesehen. Die hatten die gleiche Bemalung."

Bei "Fireball" geht der Klang der Mundharmonika unter - und das nicht nur, weil der Techniker erst einmal das Mikrofon einschalten muss. "Ein bisschen Blues haben sie am Anfang gespielt", erzählt Stephan Goebel, der Gastgeber in der Eventscheune. "Aber die Gäste wissen, dass Fireball für Rock'n'Roll steht." Er hofft, dass hier später noch getanzt wird. Die Reaktionen auf "Born to be wild", "Suzie Q" oder "Seven Nation Army" sehen in dieser Hinsicht vielversprechend aus. Insgesamt mehr als 600 Karten seien für den Abend verkauft worden, berichtet Goebel. Und das bei einer Veranstaltung, die vor zehn Jahren mit zwei Scheunen angefangen hat. "Das hätte Andreas Dalibor sich auch nicht gedacht, dass das mal so groß wird", sagt er über den Begründer dieser Tradition.

Sänger Detlev Kikel kündigt derweil für nach der Pause einen "Special Guest" an. "Nein, nein, das bin nicht ich", weist Neu-Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) diese Rolle von sich. Der ehemalige Frontmann "Alfredo" Alfred Drochner habe sich angekündigt. Er selbst sei rein privat bei der Bluesnacht - "genauso wie Herr Weskamp". Der Landrat steht wenige Meter weiter am Tresen. Veranstalter Goebel macht das ein bisschen stolz: "Und die reden heute nicht über Politik."

Nur soviel sagt Busse: Die ersten vier Tage seien "besser als erwartet" gelaufen. Neben einem Seniorenbesuch zum 90. Geburtstag war er an diesem Tag auch bereits mit einer der Blues-Künstlerinnen unterwegs: "Marlena Uzieblo kommt aus unserer Partnerstadt Siedlce und arbeitet da bei der Stadtverwaltung im kulturellen Bereich. Heute spielt sie mit ihrer Blue Angel Band in der Spargelscheune."

Die blonde Polin beeindruckt mit einer vollen, dunklen Stimme. Die Musik ihrer Gruppe ist eher getragen. Leise wischt der Schlagzeuger mit seinen Besen über die Becken, dazu klimpern die Keyboards. "Kuschelmusik" nennt das eine Gruppe, die gerade zur Tür hereinhorcht. Aber für manchen, der hier an den eleganten weiß gedeckten Tischen sitzen bleibt, ist das eine willkommene Auszeit von zu lautem Rock.

Kein Besucher ist auf einen bestimmten Spielort festgelegt. "Wo es uns nicht gefällt, gehen wir sofort wieder", fasst es ein Kremmener Paar zusammen, das gerade noch Frank Plagge in der Kombüse 11 treu bleibt. "Er hat den rauen Charme eines Küstenbewohners." Nebenan in der "Tiefsten Provinz" gibt Jürgen Kerth musikalische Erziehungstipps: "He, junge Mutti, warum schlägst du denn dein Kind?"

Mit der ersten Pause hat auch hier die Durchmischung eingesetzt. "Hier sind alle Lager vertreten", stellt der Mann am Einlass der Musikantenscheune fest. Verschiedenfarbige Armbändchen verweisen auf den jeweiligen Startpunkt des Abends. Drinnen sind Sitzplätze frei geworden, dafür ist die Tanzfläche voll.

"Das ist genau das, was die Leute haben wollen", schwärmt Veranstalterin Barbara Galle von der "Bluewater Rock 'n' Blues Band". "Wenn die Scheune es hergibt, wäre es doch schade, wenn wir nur Zuhörer hätten." Die Gruppe spielt zum ersten Mal bei der Bluesnacht, aber Galle hat sie bei ihrem eigenen Geburtstag entdeckt und ist sich sicher: "Das wird gut."

Große Gesten beherrscht Sängerin Jenny jedenfalls: ein kleiner koketter Hüftschwung, weit ausgebreitete Arme. Und sie sieht mit ihren langen Haaren, der runden Brille und der paillettenbesetzten Weste aus, als sei für sie die Hippie-Zeit nie zu Ende gegangen. Ihr Gesang aber, der klingt nach echter rauchiger Rock-Röhre. "Als ich die das erste Mal gesehen habe, hätte ich nie gedacht, dass da so eine Stimme rauskommt", sagt Galle.

Sie selbst werde wohl wieder nichts von den anderen Musikern mitbekommen, bedauert sie. Jedes Jahr wieder nehme sie sich vor, auch mal andere Scheunen zu besuchen, "aber irgendwie geht man dann doch nicht weg."

Nicht einmal den lauten Mundharmonika-Tönen nach. Die klingen aus der Scheune "Ums Luch", wo die gebürtige Amerikanerin Katherine Baloun sichtlich Spaß hat. Sie animiert ihr Publikum zum Mitklatschen und Mitwippen, eine Gruppe nahe am Eingang hat sogar schon die aufblasbare Luftgitarre dazu hervorgeholt.

Katherine Baloun singt mit rauer Stimme. Wenn sie sich an der Mundharmonika so richtig ins Zeug legt, geht sie dabei in die Knie, und sie braucht nachher ein Handtuch: "Ich glaube man merkt, dass ich diesen Song wirklich mag."