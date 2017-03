Gewinnbringende Shoppingnacht

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (tms) Am Freitag, 31. März, findet erstmalig in Brandenburg-City eine Shoppingnacht zum Frühlingserwachen statt. Die Geschäfte der Innenstadt, einschließlich Sankt-Annen-Galerie, haben bis 22:00 Uhr geöffnet und sich für das Einkaufserlebnis einiges einfallen lassen. "Mit der Shoppingnacht wollen wir die neuen Sortimente und Farben der Geschäfte präsentieren und den Frühling in der Innenstadt einläuten", erklärt Citymanagerin Christin Helwich und verspricht "blumige Überraschungen auf der Straße" - und "das Angrillen". Brandenburgs Freiwillige Feuerwehr wird auf dem St. Katharinenkirchplatz ab 17:00 Uhr mit Bratwurst, Steak und Getränken fürs leibliche Wohl der Besucher sorgen. Für die kleinen Gäste steht eine Hopseburg bereit. Auch ein "Shoppinggewinnspiel" gibt's bei der Shoppingnacht-Premiere: "Besucher, die mehr als 15 Euro in einem teilnehmenden Geschäft ausgeben, erhalten ein Gewinnlos", verrät die Citymanagerin, "unter allen Teilnehmern werden über 40 Gewinne gezogen." City Schexs, Wert- oder Prozentgutscheine aus den Innenstadtgeschäften werden im Lostopf sein, wenn am 4. April 2017 bei der STG Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft die Gewinner gezogen und sodann benachrichtigt werden.