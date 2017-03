artikel-ansicht/dg/0/

Los Angeles (dpa) Stars wie Stevie Wonder, Katy Perry oder Neil Patrick Harris haben der Pop-Legende Elton John am Wochenende persönlich zum 70. Geburtstag gratuliert. Auf einer Gala in Los Angeles sang Wonder zusammen mit Lady Gaga «Happy Birthday», wie Videos vom Sonntag im Internet zeigten.