Stuhl 5 Euro, Fenster 20 Euro

Grünheide (MOZ) Ehe ab April auf dem Gelände des Hotels am Peetzsee ein Bürgerpark entsteht, muss Platz geschaffen werden. Die Gemeinde Grünheide verkaufte das Inventar des alten Bettenhauses am Sonnabend bei einem Trödelmarkt für einen guten Zweck. Interessierte kamen reichlich.

Die letzte Veranstaltung im Hotel fand im Oktober statt, erinnert sich Ortsvorsteher Uwe Werner. Das Bettenhaus nebenan wurde schon seit dem Brand vor Jahren nicht mehr genutzt. Gekauft hat den gesamten 100-jährigen Hotel-Komplex nun die Gemeinde Grünheide für 980000 Euro. Die hat für einen Teil der Anlage neue Pläne. Ein Bürgerpark soll auf dem Platz des Bettenhauses entstehen, mit Sport- und Spielgeräten für Kinder und Erwachsene sowie viel Grün. Dazu werden auch Strand und Dampfer-Anlegestelle wieder eröffnet.

Der Zeitplan ist eng. "Schon am 10. April rücken die Bagger an, reißen das Bettenhaus ab und beginnen mit den Gartenarbeiten", berichtete Claudia Kulosa, Bauamtsleiterin der Gemeinde, am Sonnabend. "Am 25. Mai, sprich Himmelfahrt, wollen wir schon die Eröffnung des Bürgerparks feiern", fügte Bürgermeister Arne Christiani an. Er war seit den Morgenstunden auf dem Platz. "Die ersten Schnäppchenjäger waren schon um 8 Uhr da, wir haben sie wieder weggeschickt, denn Beginn war erst 10 Uhr."

Die Besucher kamen wieder - und viele noch dazu, was ihn sehr freute. Beim Spenden- und Trödelmarkt gab es preisgünstig Mobiliar aus dem Bettenhaus zu kaufen: Fenster und Türen für 20 Euro, Stühle und Bad-Armaturen für 5 Euro, dazu noch Türen, Schränke, Bücher und sogar Steine, Waschmaschine und Therme. Aus dem Haus geholt und vorsortiert hatten alles die Mitarbeiter des Bauhofs. Oliver Mauske, Stefan Proske und Stefan Schaale halfen auch am Sonnabend mit. "Die Fenster sind ja richtig schwer, die kann man allein nicht tragen", sagte Mauske. Gleich drei Fenster zurrte Thomas Kranz auf seinem Auto-Anhänger fest. "Die kommen in mein Nebengebäude, das noch gebaut wird", so der Bad Saarower. Er fand die Aktion gut.

Grit und Guntram König aus Wittenberg, die gerade ihr Boot zur Generalüberholung in Grünheide abgegeben hatten, nahmen sechs Gartenstühle mit. "Die haben wir schon immer gesucht, sie brauchen nur noch neue Holzleisten." Elke Steiner aus Erkner ließ sich etliche Bücher, ein großes Rundfenster, Blumenkübel und Stühle einpacken und strahlte über ihre Schnäppchen. "Ich habe einen idealen Fuß für meine Terrassen-Lampe gefunden", sagte Edith Schmidt aus Grünheide beim Verladen eines dicken Steins mit Loch. Auch Xenia Dähne (Hangelsberg) sowie Sylvia und Detleff Kunze kauften alte Bücher. Die Fürstenwalder packten zudem einen weißen Holzstuhl der Nostalgie-Reihe ein. "Davon haben wir schon ein paar, der kommt ins Schlafzimmer als Garderoben-Ablage." Sie kannten das Hotel aus ihrer Schulzeit, waren oft hier am Wasser. "Das ist so eine schöne Ecke, gut, dass wieder was gemacht wird." Viele Besucher berichteten über ihre Familienfeiern oder Hochzeiten, die sie im Hotel gefeiert hatten. Wiederbeleben will es die Gemeinde frühestens im Jahr 2018.

Viele Besucher schlenderten durchs entkernte Bettenhaus, bestaunten auch Vorführungen von Feuerwehr und Tauchern. Gut lief es auch an Thorsten Scheerers Feldküche. "760 Euro sind hier heute zusammen gekommen, dafür sind wir der Gemeinde und dem Ortsbeirat sehr dankbar", freute sich am Ende Christoph Melzer von der Kirchengemeinde. Nur noch Reste landen nun im Container. Den Verkaufserlös darf die Kirche für die geplante Sanierung des Gemeindehauses verwenden. 150000 Euro sind schon da, 230000 Euro werden benötigt.