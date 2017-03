Flohmarkt mit Charme in Häsen

artikel-ansicht/dg/0/

Häsen (GZ) Der Häsener Trödel lockte am Sonnabend rund 250 Schnäppchenjäger und Nostalgiker zum "Café Kornspeicher". In entspannter, frühlingshafter Atmosphäre konnten die Gäste auf den Händlertischen die verschiedensten Schätze entdecken. Von bunten Kerzen und Halstüchern über Haushaltsgeräte bis hin zu Büchern und Computerspielen gab es eine breite Palette an meist gebrauchten, aber gut erhaltenen Schätzen zu finden. Die Händler waren ausgesprochen zufrieden mit ihren Geschäften. Das einheitliche Fazit am Ende des Tages: Spielzeug war auch in diesem Jahr der absolute Favorit bei den Käufern.