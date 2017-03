artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Nach dem sonnigen Wochenende klettern die Temperaturen in Berlin und Brandenburg diese Woche weiter. Ein Hochdruckgebiet über Mitteleuropa sorge am Montag für einen sonnigen und trockenen Wochenbeginn bei bis zu 16 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am Dienstag rechnen die Meteorologen für die Niederlausitz sogar mit bis zu 20 Grad. Auch im Rest Brandenburgs und in Berlin dürften die Höchstwerte bei über 16 Grad liegen. Danach zeigt der Frühling sein anderes Gesicht: In der Nacht ziehen Wolken auf, aus denen den ganzen Mittwoch über Regen fällt. Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg gehen auf 13 bis 16 Grad zurück.