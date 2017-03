Festbuch über Mildenberg vorgestellt

artikel-ansicht/dg/0/

Mildenberg (GZ) Bei einem Festakt mit mehr als 200 Gästen und einer Party bis in die Nacht feierten die Mildenberger am Samstagabend im früheren Ringofen II die Ersterwähnung ihres Ortes vor 750 Jahren. Auch das gelungene Buch zum Jubiläum verkaufte sich rasend schnell.

André Witzlau hat zuerst im Chronikteil des Buches geblättert, als es am Mittwoch vor der großen Feier aus der Druckerei geliefert wurde. Dort, so sagt der Mildenberger Ortsvorsteher, sei viel Arbeit und Herzblut der Mitwirkenden hineingeflossen. Die Chronik sei sehr ausführlich, mit vielen Bildern und Informationen, die von Ulrich Drewin und Klaus Euhausen kostenlos zur Verfügung gestellt worden waren. Und dann hatte der Ortschef weitergeblättert auf jene Seiten, auf denen es um das heutige Mildenberg geht. Neben der langen Geschichte wollte man für zukünftige Generationen auch festhalten, was derzeit im Ort passiert.

Als Witzlau das am Samstagabend erzählt, ist der Festakt langsam auf die Zielgeraden in Richtung Feiern eingebogen. "Es ist etwas Besonderes, wenn man einem Ort vorsteht, wo so viele Menschen sich engagieren", war Witzlau auf seine Mildenberger sichtlich stolz.

Und es tut sich weiter etwas: Das Gerüst am Weißen Haus, wo die Grundschüler mit Essen versorgt werden sollen, steht, auch der Spielplatz in der Dorfmitte wird errichtet. Und den Parkplatz an der Kirche soll bald eine Lok und drei Tonloren bereichern.

Und dann brachte er die ersten Exemplare des Jubiläumsbuches, das von Susanne Wernicke layoutet worden war, unter die Gäste. Er bedankte sich bei den Partnern, ohne deren wirtschaftliche Unterstützung das Buch kaum möglich gewesen wäre, und bei denjenigen, die Informationen zusammentrugen und Texte schrieben. Unter Leitung von Jörg Buss waren dies Karin Schulze, Bärbel Drageer, Renate Janek, Ingrid Meinicke, Alf Junghans, Günther Schobert sowie Stadtarchivarin Margitta Gatzke. Sie alle trugen zum "historischen Zeitdokument" bei.

Und jeder blätterte eine andere Seite - oder auch eine andere Zeit - zuerst auf. Birgit Ramlow zum Beispiel schaute auf jenen Artikel, den sie selbst zu dem mehr als 200 Seiten dicken Werk beigesteuert hatte. Er dreht sich um die Firma F1-Automobile, die einst ihr verstorbener Mann Michael Dohnke gemeinsam mit Roland Braun gegründet hatte. Am Tisch von Thomas Kroß waren die Seiten zu SG Mildenberg aufgeschlagen. Alte und neue Fotos erinnern an die Fußballer der vergangenen Jahrzehnte. Kathrin Wilke wiederum fiel beim Blättern zuerst das Bild vom Schulneubau auf. Nach dem in der Region gedrehten Kinofilm "Wir können auch anders" wurde noch mit DJ "Wanne" lange beim Tanz in den Morgen gefeiert. Und wer noch kein Buch erworben hat, der sollte sich sputen. Von der 300er Auflage ist etwa die Hälfte bereits in die Hände der Mildenberger gewechselt.