Türken in Deutschland stimmen über Verfassungsreform ab

Berlin (dpa) In Deutschland lebende Türken haben seit Montagmorgen die Gelegenheit, am Referendum über die Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei teilzunehmen. Zu der von den Generalkonsulaten organisierten Abstimmung sind rund 1,4 Millionen Stimmberechtigte aufgerufen - mehr als in jedem anderen Land außerhalb der Türkei.

