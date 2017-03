artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) In Berlin-Lichtenberg haben am Sonntagabend zwei Autos gebrannt. Die Ermittler gingen von Brandstiftung aus, teilte die Polizei am Montag mit. Passanten hatten Flammen an einem geparkten Auto bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Bis diese eintraf, griff das Feuer auf ein danebenstehendes Auto über. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand.