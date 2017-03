Taekwondo-Fieber in Oranienburg ausgebrochen

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Durch die Oranienburger Drei-Felder-Halle gellten am Sonnabend laute Kampfschreie, Sportler in weißen Frotteeanzügen wirbelten ihre Beine durch die Luft, aus allen Ecken waren Sprachfetzen auf Koreanisch zu hören - das Taekwondo-Fieber war ausgebrochen.

40 Kinder und Jugendliche sowie 35 Erwachsene hatten sich für das erste Taekwondo-Seminar, organisiert vom Verein TSC Choi, angemeldet. Dabei waren auch Vereine aus Berlin, Rostock und Rathenow angereist. Immerhin wurden sieben renommierte und kampferfahrene Meister eingeladen, um den kleinen und großen Sportlern ihr Können und Wissen weiterzugeben. Unter ihnen war auch Ex-Weltmeister Jong-Kil Kang, der mit dem neunten DAN die höchste Meisterehre erreicht und bereits die Nationalmannschaften in Griechenland und Rumänien trainiert hat.

Bei den vielen Teilnehmern, die durch die Halle wuselten, hätte der Verdacht aufkommen können, dass der TSC Choi ein Traditionsverein ist - doch weit gefehlt. Die Gruppe wurde vor gerade einmal zwei Jahren von Maren Koch und Junecheol Choi gegründet. Die beiden haben sich passenderweise bei einem Taekwondo-Seminar kennengelernt. Schnell war klar: In Oranienburg fehlt es an Möglichkeiten, diese Sportart zu lernen und zu trainieren.

Choi seinerseits hat schon in frühen Jahren beschlossen, dass er international Taekwondo ein wenig bekannter machen möchte und hat die Havelstadt als Ziel für seine Mission auserkoren. Dass er in dem noch jungfräulichen Verein die Trainerrolle übernehmen sollte, lag also auf der Hand.

Heute trainieren in dem Verein zirka 60 Kinder und Jugendliche sowie 20 Erwachsene. "Ich hätte nie damit gerechnet, dass der Verein derart schnell wächst", so Maren Koch. Die Vereinsvorsitzende schätzt den Kampfsport auch wegen seiner pädagogischen Qualitäten. "Die Kinder lernen zum einen, sich zu konzentrieren und ihre Bewegungen besser zu koordinieren. Andererseits müssen sie aber auch auf ihren Gegner Rücksicht nehmen, es soll schließlich niemand tatsächlich verletzt werden", so die Tagesmutter. Deshalb dürfe lediglich gegen die Schutzwesten getreten werden - "Vollkontaktsport mit Vollschutz" heißt das. Außerdem lernen sie ein Stück koreanischer Kultur kennen, denn im Taekwondo ist es üblich, dass bestimmte Formeln vor und nach dem Kampf auf Koreanisch gesprochen werden. Die Kinder, die an dem Seminar teilnehmen, haben in jedem Fall sichtlich Spaß und sind auch gegen Ende des immerhin siebenstündigen Programms noch putzmunter. "Wir haben heute viel gelernt", waren sich Laura, Lennox, beide sechs Jahre alt und die siebenjährige Ashley einig. "Am meisten Spaß hat es gemacht, als wir beim freien Training gegen einen der Meister kämpfen durften. Das war eine große Ehre", ergänzte Ashley.

Neben dem eigentlichen Kampf gehörten aber auch Fitness- und Bewegungsübungen genauso wie Lektionen zur Entspannung von Körper und Geist zum Programm. Zum Abschluss des Seminars gaben die Meister sowie einige besonders fortgeschrittene Schüler eine Demonstration ihres Könnens. Wie im Film wurden Bretter möglichst schnell und in kunstvollen Manövern zertreten. Bei dem ein oder anderen steckte derart viel Kraft hinter dem Tritt, dass Funken stoben, als ihre Sohle das Holz durchtrennte. Dazwischen bot die Tanzgruppe "U-Rie" traditionellen koreanischen Tanz dar. Die bunten Kleider des Tänzerinnen-Trios waren definitiv ein Blickfang. Wegen der positiven Resonanz auf das erste Seminar plant der TSC Choi nun, jährlich so ein Seminar zu veranstalten. Außerdem ist im September ein Jugendturnier geplant, bei dem die jüngeren Sportler ihre Kräfte messen können.