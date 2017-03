Hamiltons Helfer: Mercedes-Spitze von Bottas «beeindruckt»

artikel-ansicht/dg/0/

Der 27-Jährige war der Nutznießer des plötzlichen Rücktritts von Weltmeister Nico Rosberg, der das Silberpfeil-Team im Winter in Personalnot gestürzt hatte. Nach Platz drei beim Saisonauftakt in Melbourne sah sich die Teamspitze in ihrer Wahl bestätigt. «Ich bin sehr beeindruckt», sagte Teamchef Toto Wolff über den neuen Angestellten.

Team-Aufsichtsratschef Niki Lauda rühmte die Leistung von Bottas angesichts des knappen Rückstands auf Superstar Lewis Hamilton als «absolut Rosberg-artig». Die Erleichterung der Bosse ist groß, hatte der Transfer des schnellen Blondschopfs doch eine Millionen-Ablöse an Williams gekostet. «Gott sei Dank, gemeinsam richtig entschieden», sagte Lauda.

Seiner Aufgabe, Hamilton im Titelrennen mit Ferrari-Pilot Sebastian Vettel anzutreiben, scheint Bottas gewachsen. Nüchtern und präzise analysierte er seine Fehler beim Auftakt und wurde von Tag zu Tag schneller. «Ich setze mir immer hohe Ziele und vertraue auf meine Fähigkeiten», sagte der Mann aus Nastola.