Schützengilde Gransee hat Vereinsstatus

Rege war die Beteiligung, fröhlich und optimistisch der Grundton bei der Zusammenkunft - fast alle der inzwischen rund 30 Mitglieder hatten sich eingefunden, um bei Kaffee und Kuchen die Situation zu erörtern.

Und die ist teilweise nicht einfach - weil die Schützengilde nicht auf dem Granseer Schießgelände üben darf, räumte Henneberg während seines Tätigkeitsberichtes ein. Dies verwehre ihnen nach wie vor der dort ansässige Granser Schützenverein. Und die seien nun einmal in der vorteilhaften Lage, über das Gelände, das der Kommune gehört, das Hausrecht auszuüben. 1994 hatten die damaligen Schützen mit der Kommune einen entsprechenden Erbbaupachtvertrag abgeschlossen. Somit verfüge der dort ansässige Verein über die Rechte eines Besitzers und könne vom Hausrecht Gebrauch machen.

Verwundert fragten einige der Gilde-Mitglieder, weshalb es denn nicht möglich sei, gegen einen Obolus Schießstände auf dem Gelände an der Waldstraße zu mieten, so wie es andere Vereine doch auch täten. Zumal die Gastgeber doch davon monetär profitierten. Die Begründung sei, dass dies die erlaubten Höchst-Schusszahlen nicht zuließen.

Die Hoffnungen der Schützengilde ruhen nun auf der Kommune, die "als Eigentümerin für einen Interessenausgleich im Sinne aller Beteiligten sorgen könnte", einigten sich die Gilde-Schützen mit ihrem Vorstand, dem stellvertretenden Vorsitzenden Mario Tramontin, Schatzmeister Stefan Habicht und Volker Henneberg.

Einstweilen bleibt dem jungen Verein, der sich im Oktober 2016 gründete, nur die Alternative Zehdenick. Auf der dortigen Schießanlage können die Gilde-Schützen trainieren.

Henneberg informierte darüber, dass es mittlerweile auch zu Antrittsbesuchen bei der Stadt und dem Amt Gransee kam, Gespräche mit Amtsdirektor Frank Stege, Bürgermeister Mario Gruschinske und Wolfgang Schwericke vom Amt Gransee fanden statt, "und stets wurde uns Wohlwollen signalisiert", betonte Henneberg. Offiziell in Kenntnis gesetzt wurden auch die zuständigen Verbände auf Kreis- und Landesebene.

Denn mehrfach kam es zur Sprache, mehrfach machten die Mitglieder der Gilde auch deutlich: Im eigenen Saft wollen sie keineswegs schmoren. So streben sie gleichsam eine Kampagne in der Öffentlichkeit an, um die Granseer und ihre Gäste mit dem neuen Verein bekannt zu machen. Zum Beispiel beim großen Benefizkonzert des Verschönerungsvereins und des Amtes Gransee und Gemeinden für krebskranke Kinder am 2. April in der Dreifelderhalle. Und auch am Tag der Vereine werden sich die Mitglieder der noch jungen Schützengilde quasi unüberhörbar präsentieren. Wenn nämlich am 17. Juni auf dem Sportplatz die Veranstaltung stattfindet, wollen die Schützen ihre Kanone in Stellung bringen und einige Böller loslassen. Die Kinder können sich dann auf einer Hüpfburg amüsieren.