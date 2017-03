Deutlich mehr Neubauwohnungen genehmigt

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Der Bauboom im Land Brandenburg hält unvermindert an. Im vergangenen Jahr wurden 14 263 Wohnungen genehmigt, das sind 14,9 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Die Zahl der neuen Wohnungen in Mehrfamilienhäusern stieg mit 31,4 Prozent auf 5401 besonders stark an. Die Zahl der Genehmigung von Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern stieg mit 4,4 Prozent auf 6527 dagegen weniger stark. Besonders groß sei die Nachfrage in Potsdam und im Landkreis Potsdam-Mittelmark gewesen. Außerdem gab es landesweit 843 Genehmigungen für gewerbliche Bauten. Die erwarteten Kosten aller genehmigten Bauvorhaben zusammen lag bei 2,9 Milliarden Euro - 15,9 Prozent mehr als im Vorjahr.