Kremlkritiker Nawalny soll nach Festnahme angehört werden

Moskau (dpa) Der festgenommene russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny soll nach Angaben seiner Anwältin noch am Montag von einem Gericht angehört werden. Ihm könnten als Organisator der Massenproteste am Wochenende bis zu 15 Tage Arrest drohen, sagte seine Anwältin Olga Michailowa am Montag der Agentur Tass in Moskau.

In Russland sind Tausende Menschen am Sonntag einem Aufruf des Oppositionellen Nawalny gefolgt und haben gegen Korruption in der Staatsspitze



