artikel-ansicht/dg/0/

Hamburg (dpa) Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem Tod des HSV-Managers Timo Kraus eingestellt. «Alles, was wir wissen, deutet darauf hin, dass es sich um einen Unglücksfall handelt», sagte Jan Krüger von der Polizeiinspektion Harburg. Als Todesursache stehe Ertrinken fest. Das habe das Obduktionsergebnis ergeben. «Es gibt keine äußeren Verletzungen und keine Hinweise auf eine Straftat», erklärte Krüger. Die Leiche des Managers vom Hamburger Sport-Verein war am Donnerstag bei den Hamburger Landungsbrücken in der Elbe entdeckt worden.