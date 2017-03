Rentnerin getötet: 32-Jähriger wegen Mordes verurteilt

artikel-ansicht/dg/0/

Cottbus/Senftenberg (dpa) Nach dem Mord an einer Seniorin ist ein 32-Jähriger vom Landgericht Cottbus zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass er Anfang Januar 2015 aus Geldsorgen eine 70 Jahre alte Frau in ihrer Senftenberger Wohnung umgebracht hat.