Rathenow (MOZ) Von Beginn an gaben am Samstag die Gäste den Ton an - allerdings nur auf den Rängen. Reif fürs Profilager zeigten sich vor laufenden TV-Kameras des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb) wohl nur die mitgereisten Fans aus Cottbus, die fast unentwegt, rhythmisch und lautstark ihren Regionalligisten FC Energie besangen. Davon kann der Rathenower Anhang gern noch lernen.

So dicht lagen Freude und Enttäuschung am Samstag beieinander. Die in Schwarz gekleideten Cottbusser haben soeben ihr spätes Siegtor erzielt. © harzmann

Auf dem Platz demonstrierte indes der FSV Optik, wer der Hausherr am Vogelgesang ist. Mit Leidenschaft, Spiel- und Lauffreude haben die Optiker den Niederlausitzern ordentlich zugesetzt. Während der ersten Halbzeit kamen die Gäste kaum zur Entfaltung. Zwingende Tormöglichkeiten hatten die Cottbusser, die im Punktspielbetrieb vom Aufstieg in die 3. Liga träumen, praktisch nicht. Das einzige, was den havelländischen Kreisstädtern im Halbfinale des AOK-Landespokals fehlte, war das berühmte Quentchen Glück. Wer weiß, wie es gekommen wäre, hätte Kapitän Jerome Leroy statt der Unterkante der Latte in der 45. Minute ins Netz getroffen. So aber klingelte es eine Halbzeit später im Kasten des FSV. Ein Tor genügte an diesem Tag zum Sieg.

Chefoptiker Ingo Kahlisch meinte nach dem verlorenen Spiel: "So ist eben Fußball. Das geile Spiel war eine Riesenwerbung fürDie Mannschaft hat gezeigt, was sie kann, wenn man die Woche über ordentlich trainiert. Es ist wichtig, dass wir weiter investieren können, damit wir weiter Oberliga- oder sogar Regionalliga-Fußball in der tiefsten Provinz anbieten können." Und in Richtung potentieller Sponsoren sagte er: "Heute waren so viele Leute da. Vielleicht haben wir nach so einer Leistung auch die Chance, dass die eine oder andere Firma sieht, welche Kraft der Fußball für die Außendarstellung hat."

Obgleich dem FSV nun die Liveshow zum Pokalfinale am 25. Mai verwehrt bleibt, wenn die ARD in großer Konferenz alle Endspiele auf den Landesebenen überträgt, hat der Fußballsportverein doch gezeigt, was in ihm steckt. Mit Spannung erwartet, war es doch für alle hinter den Kulissen wirkenden Optiker ein relativ entspannter und vor allem sonniger Frühlingsnachmittag geworden. Kein Stress am Einlass, keine lange Warteschlangen. Das Stadion hatte sich im Laufe der Stunde vor Anpfiff gleichmäßig mit etwa 1.650 Zuschauern gefüllt. Die Bierhähne liefen derweil, die Leute am Grill hatten zwei Halbzeiten lang gut zu tun und die Lage offensichtlich bestens im Griff. Reichlich Polizei stärkte zudem das Sicherheitsgefühl.

Das nächste Heimspiel bestreitet der FSV Optik Rathenow am kommenden Sonntag, 2. April. Der Spitzenreiter der Oberliga Nord empfängt die Reserve des FC Hansa Rostock (Platz 8). Anpfiff ist um 14.00 Uhr. Mehr Infos auf www.fsv-optik.de,