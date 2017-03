Dankbare und glückliche Menschen

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Belzig (MZV) "Es ist ein Glück, heute hier zu sein", so der Bad Belziger Pfarrer Martin Gestrich in der Albert-Baur-Halle. Das Glück, zu diesem Zeitpunkt genau dort zu sein, teilen mehr als 600 Menschen mit ihm. Junge und alte, mit und ohne Behinderung. Ob sich zu diesem Zeitpunkt alle darüber im klaren sind, ist unmöglich zu beantworten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1562343/

Angekündigt ist eine Theateraufführung von Laienschauspielern aus Fliederns Wohn- und Werkstätten im Havelland (BRAWO berichtete) und die Präsentation eines im Unternehmen aufgestellten Aktionsplanes.

Auf 40 Seiten ist darin zusammengefasst, wie Fliedners Inklusion leben will. Das Papier soll ein Wegweiser sein, für die kommenden zwei Jahre. Ähnlich einem Leitfaden verdeutlicht er, was nötig ist, damit Menschen mit Behinderung gleichberechtigt im Alltag bestehen können.

Matthias Wilke, Regionalleiter von Fliedners in Bad Belzig, stellt in der Begrüßung in Bezug auf die Barrierefreiheit in der Stadt fest: "Bad Belzig ist schon weit gekommen, aber auch stehen geblieben". Weiter sagt er: "Vielleicht können wir mit der Stadt zusammen einen Aktionsplan gestalten, für die Zukunft."

Bürgermeister Roland Leisegang bestätigt: "Ja, wir haben die Erklärung von Barcelona unterschrieben und ja, sie ist gefühlt in Vergessenheit geraten". Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung in 2012 verpflichtete sich die Kommune, die barrierefreie Entwicklung der Stadt auf allen Gebieten voranzutreiben. Leisegang verspricht, innerhalb der kommenden vier Wochen eine gemeinsame Besprechung diesbezüglich.

Jedes einzelne Wort wird von einem Gebärdendolmetscher übersetzt - wer in der Albert-Baur-Halle dabei ist, erlebt damit bereits Inklusion hautnah.

"Das hat es so noch nicht gegeben", ergänzt Pfarrer Martin Gestrich weiter, der als Moderator nicht nur die Trommelgruppe von der Kontakt- und Begegnungsstelle Lichthof und den Chor des Fläming-Gymnasiums ankündigt, sondern auch die Theatergruppe aus dem Havelland.

Obwohl das Stück "Ich bin, was ich bin" bereits an unterschiedlichen Orten aufgeführt wurde, erlebt es in Bad Belzig eine Premiere. Minuten vor Beginn bemerkt Schauspielerin Michelle Schmidt, mit der das Stück erarbeitet und einstudiert wurde: "Ich bin aufgeregt". Dann öffnet sich der symbolische Bühnenvorhang. Eine Nebelmaschine verschleiert das Bühnenpodest - die Darsteller erobern die "Bretter", die für sie in der kommenden halben Stunde "die Welt bedeuten" werden.

Nacheinander erzählen alle aus ihrem Leben. Offen und ehrlich teilen sie mit 600 Menschen im Publikum gute und weniger gute Erinnerungen, erzählen von ihren Träumen und aus ihrem Alltag. Sonnenbrillen, Federboas, Krankenschwesternhäubchen und dergleichen Utensilien gehören dabei zu den wenigen Requisiten die sie brauchen, um Worte und Gefühle in lebendige Bilder zu kleiden. Das Publikum erlebt Menschen, die dankbar und glücklich mit ihrem Leben sind - so, wie es ist. Als das Stück endet, erhebt sich anhaltender Applaus. Der Titel "Ich bin was ich bin", hätte nicht passender gewählt worden sein. Spätestens jetzt hat sich bestätigt: Es war ein Glück, dabei zu sein.