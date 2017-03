Neue Einsatzfahrzeuge in Dienst genommen

artikel-ansicht/dg/0/

Mittelmark (MZV) Auf dem Gelände des Feuerwehrtechnischen Zentrums des Landkreises in Beelitz-Heilstätten standen sie schön aufgereiht, die neuen Einsatzfahrzeuge für den Katastrophenschutz und Rettungsdienst.

Die Kameraden Klee (li.) und Winkler am Gerätewagen Logistik.

Trotz des nasskalten Wetters stand den zukünftigen Eigentümern der Fahrzeuge die pure Freude im Gesicht. Die Fachdienstleiterin des Fachbereiches 2 - Sicherheit, Ordnung & Verkehr, Debra Reußner, erläuterte zu Beginn kurz die Einsatzgebiete der verschiedenen Fahrzeuge. Die größte Überraschung dabei war, dass der Bund das lange beantragte Katastrophenschutzfahrzeug (Schlauchwagen) nun doch noch dem Landkreis zur Verfügung gestellt hat. So recht hatte daran niemand mehr geglaubt. Das Fahrzeug geht nun an die Freiwillige Feuerwehr Dippmannsdorf. Insbesondere bei Waldbränden wird das komplett neue Fahrzeug zum Einsatz kommen. Ein weiteres dieser Art steht bereits in Treuenbrietzen.

Große Freude gab es auch bei der Sondereinsatzgruppe Verpflegung der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.. Der Gerätewagen Logistik (GW-Log) im Wert von 154.000 Euro ist ein Unikat, denn die Kameraden hatten bei der Ausstattung ein Wörtchen mitzureden. Sie konnten ihr Fachwissen und ihre Erfahrungen aus den bisherigen Einsätzen mit einbringen und so eine optimale Anordnung der Ausrüstung erreichen. Knapp 27.000 Euro investierte der Landkreis für die Anpassung des Einsatzleitwagens I an die Erfordernisse des Digitalfunks sowie als zusätzliche technische Ressource für Einsatzführungsmittel.

Im Bereich Rettungsdienst wurden zwei Fahrzeuge übergeben. Eingesetzt wird das neue Notarzteinsatzfahrzeug in Bad Belzig durch den Leistungserbringer Johanniter. Die hochwertige medizinisch-technische Ausrüstung plus Auto kostet 80.000 Euro. Auf einen komplett ausgestatteten neuen Rettungswagen können sich Hilfebedürftige im Raum Kloster Lehnin freuen. Die Promedica ist für Rettungseinsätze in dieser Region zuständig und wird das neue Fahrzeug mit einem Kostenfaktor von 150.000 Euro zukünftig lenken.