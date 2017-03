Kleiner Lippenbär schnuppert Frischluft

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der kleine Lippenbär im Berliner Zoo hat erstmals das Außengehege erkundet. Laut schnaufend tapste das drei Monate alte Männchen am Montagvormittag durch das Gehege in Tiergarten und buddelte mit seinen Krallen eifrig in der Erde, wie der Zoo am Montag mitteilte. Mutter Kaveri wachte bei strahlendem Sonnenschein über jeden Schritt des kleinen Lippenbären.