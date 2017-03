artikel-ansicht/dg/0/

Wiesbaden (dpa) Die deutschen Sicherheitsbehörden stufen nach Angaben des Bundeskriminalamtes (BKA) derzeit 616 Menschen als sogenannte islamistische Gefährder ein. Von diesen halte sich rund die Hälfte in Deutschland auf, teilte das BKA am Montag mit. Wiederum rund 100 davon befänden sich in Haft. Ende 2016 waren 549 Menschen als Gefährder geführt worden. Gefährder sind Personen, denen die Behörden grundsätzlich zutrauen, einen Terrorakt zu begehen.